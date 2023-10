Gli anziani, patrimonio da difendere

Pandolfi

La lode dei nonni, sì. La loro tenerezza, la loro saggezza, il loro amore e anche la loro gratuità e complicità. Scriveva Alex Haley che ‘nessuno può fare per i bambini piccoli ciò che fanno i nonni. I nonni cospargono la polvere di stelle sulla vita dei bambini’. Bello che mister Extraliscio, Mirco Mariani, abbia dedicato una canzone ai nonni, ai suoi nonni. Perché ognuno di noi ha i nonni più belli e buoni del mondo.

Ma finite le celebrazioni di domani ed esaltate a dovere queste figure, guardiamo anche in faccia la realtà, che si vive 364 giorni all’anno, a riflettori rigorosamente spenti. Nonno è nella maggior parte dei casi sinonimo di persona anziana. Si fanno i figli (pochi) sempre più tardi e sono spesso e volentieri gli over 65 o 70 anni a prendersi cura dei loro nipotini. In Italia ci sono cinque nonni per ogni bambino. E le persone che hanno più di 65 anni sono oltre 14 milioni: se gli statistici ci azzeccano, nel 2042 saranno 19 milioni. Tornando all’oggi, anno 2023: gli esperti della società italiana di Gerentologia e Geriatria ci spiegano che nel nostro Paese ci sono 3,8 milioni di persone anziane non autosufficienti: un esercito. Chi si prende cura di loro? Le strutture nel 7% dei casi, l’assistenza domiciliare nel 21%, le badanti nel 26% un familiare il 45%. Più di un milione e mezzo di italiani bada i proprio vecchi e questa è una bellissima ruota che gira: tu che mi hai cresciuto, svezzato, coccolato ed educato quando ero piccolo, ora hai bisogno di aiuto e ci penso io, ovviamente.

L’ovviamente però non è purtroppo così scontato perché bisogna lavorare, accudire un nonno non autosufficiente costa (spesso tanto) e può essere snervante, la politica dei caregiver ancora fa piccoli e non grandi passi. Va bene costruire centri, case di riposo, ‘cattedrali’ per i vecchi: ma sarebbe ancora più bello, quando si può, e spesso si potrebbe, mettere in condizione le famiglie (economicamente, e non solo) di tenersi a casa i propri, amatissimi, vecchi. I nostri nonni. Un patrimonio.