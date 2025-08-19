Hera, valore condiviso per i territori

Il Gruppo Hera conferma il suo ruolo di motore economico e innovativo per l’Emilia-Romagna. Secondo il report “La creazione di valore condiviso 2024”, la multiutility ha distribuito risorse ingenti sui territori in cui opera, intrecciando crescita industriale, benefici ambientali e sostegno sociale.

Solo a Bologna, tra stipendi, forniture, tributi, sponsorizzazioni e aiuti alle famiglie, sono stati restituiti 558 milioni di euro, con 2.790 posti di lavoro diretti e 329 nuove assunzioni. Il capoluogo si distingue anche per i progetti verso la neutralità climatica, come l’Energy Park nel quartiere Navile, la produzione di biometano e l’ampliamento del teleriscaldamento. Qui la raccolta differenziata ha raggiunto il 72%.

Importanti anche gli investimenti negli altri territori: 187 milioni a Ravenna, dove è entrato in funzione un impianto di turboespansione capace di trasformare energia dispersa in elettricità; 140 milioni a Forlì-Cesena, con progetti di trigenerazione e agrivoltaico che riducono consumi e CO2 nelle aziende locali; 131 milioni a Rimini, dove la raccolta differenziata tocca il 70% e il Comune capoluogo è sesto in Italia per raccolta pro capite; 190 milioni a Modena, con la sperimentazione sull’idrogeno nelle reti domestiche e il nuovo impianto da oltre 50 milioni per il riciclo delle plastiche rigide, in parte finanziato dal Pnrr.

Nel complesso, Hera ha investito 359 milioni in resilienza e innovazione nel solo 2024, con un piano quinquennale da 1,7 miliardi. Cresce anche l’impegno sociale: protocolli con i Comuni per evitare sospensioni dei servizi, rateizzazioni per famiglie e imprese in difficoltà, oltre al recupero di farmaci e al riuso di migliaia di tonnellate di materiali.