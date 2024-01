I compiti a casa?. Non esistono più

Il modello fisico è quello del campus inglese, ma gli ingredienti sono tutti nostrani: media Malpighi – Campus Villa Revedin. In questa media tutto è davvero a misura di studente: dagli spazi, ai laboratori (lingua, Stem, scienze), alle attività. Non c’è un minuto della giornata, mensa interna inclusa o svago, che non sia pensato "per farli stare bene, per uno sviluppo equilibrato dei ragazzi, per stimolare la loro curiosità, aiutandoli a cercare risposte", osserva Francesca Guizzardi, prof di Scienze e Matematica, nonché referente del campus. Inaugurata sei anni fa e immersa nel parco di Villa Revedin, questa media non ha davvero uguali: per didattica e per il verde che è un prolungamento delle aule e dei laboratori con i muri. La campanella suona alle 8 e poi alle 16,45. Quando si esce, rivela Guizzardi, "i compiti sono già fatti". Attenzione, fatti non perché si svolgano di pomeriggio, proprio no perché i quaderni e i libri si aprono, magari di mattina subito dopo la spiegazione del prof che sta lì accanto per assistere i suoi ragazzi. "Qui noi docenti siamo coinvolti in pieno: gusto per l’insegnamento e bellezza nell’immergerci tra i ragazzi . Sempre nel rispetto di ruoli", puntualizza. Il momento dei compiti diventa molto di più che una lezione sia per gli alunni che per gli insegnanti.

"Vediamo quello che di solito non riusciamo a vedere: come studiano". Tutto ciò allo scopo di renderli poi autonomi al punto che in terza media, il pomeriggio a scuola è uno solo. "Li prepariamo per le superiori – spiega la docente – : compiti, laboratori lezioni, scrittura, lettura, studio tutto e spalmato nel corso della giornata". Tempi distesi dell’apprendimento singolo o in gruppo. "I ragazzi lavorano molto insieme, ragionano, si confrontano, si muovono molto, entrando e uscendo dalle aule". Magari un gruppo classe si divide: i ragazzi si mescolano. Tre ore poi sono a scelta: decidono loro quale materia approfondire.

Federica Gieri Samoggia