I nuovi predoni delle gioiellerie: "Spaccano tutto, siamo allo stremo"

Il copione è sempre lo stesso: entrano, devastano, fuggono dopo aver fatto incetta di orologi, collane, gioielli. In Emilia-Romagna è tornato l’incubo delle spaccate. Dietro gli assalti a negozi e gioiellerie – da Rimini a Bologna – l’ombra di bande che si muovono come veri commando: scelgono l’obiettivo, studiano gli accessi e colpiscono in pochi minuti, lasciando dietro di sé vetrine sfondate, saracinesche contorte e telecamere sabotate.

Il caso simbolo è quello della provincia di Rimini, dove in una sola notte, tra martedì e ieri, sono state prese di mira due gioiellerie con modalità praticamente identiche, tanto da far pensare che la mano sia la stessa. Il primo colpo a Cattolica, alla gioielleria Guidi Walter, a due passi dal municipio. I ladri sono entrati in azione intorno alle 3. Hanno tagliato la saracinesca, poi forzato la prima porta d’ingresso. Visti i vani i tentativi di aprire la seconda, hanno deciso di sfondare il vetro antiproiettile a colpi di mazza. Una volta all’interno, hanno disattivato il sistema di videosorveglianza e arraffato tutti i preziosi a portata di mano. L’arrivo di una pattuglia dei carabinieri li ha messi in fuga, ma i danni sono ingenti. "Hanno fatto un disastro – dice, sconsolato, il titolare -. Sono riusciti a sfondare un vetro spesso quasi 3 centimetri e hanno tagliato la saracinesca a protezione dell’ingresso. A dicembre chiuderemo l’attività". Poco dopo, i banditi tentano un secondo colpo a Rimini, in viale Tripoli, ai danni della gioielleria Panigalli. Stesse modalità d’azione, stessi strumenti. Ma questa volta qualcosa va storto: non riescono ad aprire la saracinesca, che resta bloccata a metà. Così, preferiscono scappare.

Dalla Romagna all’Emilia, da una razzia all’altra: nelle ultime settimane sembra non esserci parce per i commercianti- Tra il 14 e il 15 settembre, a Bologna, una Panda lanciata a tutta velocità ha sfondato la vetrina della storica gioielleria Rocca, in piazza Cavour. L’auto si è fermata all’interno del negozio, come se avesse sfondato un muro. Poche ore dopo, un altro blitz, questa volta a Comacchio, in provincia di Ferrara. Qui la banda ha scelto una tecnica diversa: niente ariete, ma flessibile. Hanno tagliato la saracinesca del negozio Blue Spirit nel centro commerciale ’Le Valli’, frantumato le vetrine e razziato gioielli e oggetti d’oro per un valore stimato di 100mila euro. Anche qui, indagini in corso e telecamere al vaglio dei carabinieri.

Il presidente provinciale di Federpreziosi-Confcommercio Rimini, Onelio Banchetti (anche la sua gioielleria, il 25 agosto scorso, è stata assaltata a colpi di mazza) parla di un intero settore allo stremo. Eppure, c’è chi resiste come un soldato in trincea. Giovanni Pedrosi, 94 anni, è ancora dietro al bancone del suo negozio di orologi, a Santarcangelo di Romagna, nel Riminese. Nel 2023 gli hanno portato via 200mila euro tra gioielli e orologi. A maggio ha subito una rapina in pieno giorno, ma è riuscito a reagire. E nella notte tra il 18 e il 19 settembre i malviventi ci hanno provato di nuovo. Questa volta sono arrivati a bordo di una Fiat 500 rubata, usata come ariete per sfondare la saracinesca e parte della vetrina. Pedrosi, invece di crollare, il giorno dopo ha riaperto. "Ormai sono venuti qui così tante volte, che non c’è più molto da portare via – sorride – Dopo il colpo, ho pensato se valeva la pena riaprire. Ma poi, trascorsi alcuni giorni, mi ero sono stufato di stare in casa e mi sono detto: meglio tornare in negozio".