I vigilantes nelle Marche. Gabbiotti per i sanitari

Gli infermieri di triage protetti da un gabbiotto e poi vigilanza privata, punto fisso di polizia ripristinato e telecamere: così il pronto soccorso dell’ospedale regionale Torrette di Ancona ha limitato, ma non debellato, gli atti violenti nei confronti del personale sanitario. Aggressioni verbali e fisiche, sputi, danneggiamenti, nel corso degli anni è successo di tutto al personale di turno al desk del pronto soccorso dove i pazienti vengono valutati e registrati.

La decisione della direzione aziendale di proteggere i triagisti è arrivata alcuni anni fa dopo l’ennesimo episodio di intolleranza. Erano proprio quegli infermieri le vittime preferite da parte dei visitatori più agitati. Successivamente però gli episodi di violenza non si sono arrestati e da qui la direzione ha deciso di piazzare un vigilante fisso all’interno del reparto che ogni giorno registra una media di 150 pazienti e a volte sfiora i 200. Gli episodi di cronaca infatti si sono verificati anche nelle sale visita oppure ai box dove i pazienti da valutare vengono appoggiati in attesa di ricoveri o dimissioni. In questo senso l’ultimo caso si è verificato alcuni mesi fa quando una donna con problemi di dipendenza ha dato fuoco alla barella dove era stata adagiata rischiando la sua incolumità e quella del personale e delle persone in attesa. Oltre alla vigilanza privata, da un anno circa a questa parte è stato possibile riattivare il posto fisso di polizia proprio al pronto soccorso di Torrette, un servizio sospeso a causa dei lavori. La presenza degli agenti della questura è un importante deterrente e gli effetti sono evidenti. Il reparto, infine, è guardato a vista da un sistema di videosorveglianza dall’ingresso per il pubblico. Nel 2023 è stata allargata la sala d’attesa.