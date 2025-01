"Il caro energia fa impennare i prezzi"

Il 2025 parte male. La fiammata del prezzo del gas fa schizzare del 10-15% in due settimane il costo dell’urea, che è in assoluto il fertilizzante più utilizzato nei campi fornendo i nutrienti essenziali per la crescita delle piante. "È un campanello d’allarme: ora gli agricoltori sono spaventati dall’effetto domino. Il nuovo caro energia spinge in alto i costi di produzione di materie prime indispensabili - fertilizzanti, mangimi, gasolio per autotrazione ed energia elettrica, pvc per sistemi di irrigazione e tensostrutture, polietilene per copertura serre e tunnel, materie plastiche per vetro e bottiglie -, in un momento in cui la quotazione delle principali commodity, grano in primis, tocca il minimo storico. Rischiamo di perdere redditività e competitività", osserva il presidente regionale di Confagricoltura Marcello Bonvicini (foto).