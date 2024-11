Il crac dell’Unicorno. Condanna per Astorri e i vertici di Bio-On

Bio-On prometteva di risolvere con il proprio polimero biologico il problema dell’inquinamento da microplastiche. La Procura definì quella promessa "il barattolo dell’aria di Napoli". E ora, alla fine del processo di primo grado, sono arrivate le condanne.

Si è chiuso ieri a Bologna infatti il

processo sul caso dell’ex start up "unicorno", che arrivò cioè a superare il miliardo in Borsa, che nel 2019 bruciò 700 milioni di euro di capitalizzazione nel giro di poche ore, dopo che il report online del fondo speculativo statunitense Quintessential, guidato da Gabriele Grego, la definì "nuova Parmalat a Bologna".

Volto e anima di Bio-On, fin dalle prime battute, è il suo fondatore nonché ex presidente, Marco Astorri: questi, così come il suo vice Guido ’Guy’ Cicognani, originario di Modigliana (Forlì-Cesena), è stato condannato a cinque anni e due mesi. Per loro la Procura aveva chiesto 10 anni: le accuse sono quelle di manipolazione del mercato (ma alcuni fatti sono stati prescritti), e bancarotta impropria, con parziale riqualificazione in false comunicazioni sociali. Sono stati invece assolti dalla bancarotta fraudolenta per distrazione e dal tentato ricorso abusivo al credito. Non solo: per cinque anni, non potranno fare parte di imprese commerciali.

Solo uno dei nove imputati è stato assolto, ossia Pasquale Buonpensiere, ex direttore finanziario. Condannati gli altri sei: a 4 anni e 4 mesi l’ex direttore generale Vincenzo Folla; a 4 anni l’ex consigliere Gianni Lorenzoni; a 3 anni e 8 mesi l’ex presidente del collegio sindacale Gianfranco Capodaglio; a tre anni e mezzo gli ex componenti del collegio sindacale Vittorio Agostini e Giuseppe Magni e il revisore Gianni Bendandi. Dovranno poi risarcire le circa 1.600 parti civili, con provvisionali a Ima e Consob, mentre Bio-On è stata sanzionata per illeciti amministrativi di 258mila euro.

"Ho partecipato a tutte le udienze di questo processo e nonostante questo primo grado mantengo forte e piena fiducia nell’esito finale e nel lavoro dei giudici – commenta all’uscita dal tribunale Marco Astorri, accompagnato dal proprio avvocato, Tommaso Guerini –. Bio-On era un’industria di eccezionale valore, non solo per l’Italia, ma per il pianeta, che è stata distrutta da un attacco speculativo alla quale si è sommata un’iniziativa giudiziaria che invece di indagare i pirati della finanza ha indagato i vertici della nostra azienda".

Ma anche Quintessential vuole dire la sua: Grego, con il report in cui disse che Bio-On era un "castello di carte", fece partire l’inchiesta di Procura e Guardia di finanza che portò alle misure cautelari e infine al crac della start up, fallita pochi mesi dopo e poi acquisita all’asta per 20 milioni dalla torinese Maip, l’anno scorso. "La sentenza sancisce inequivocabilmente l’illiceità del comportamento (degli imputati) – così Quintessential in una nota –. Purtroppo, non possiamo ancora affermare sia stata resa piena giustizia: rimangono senza tutela i molti che, affidandosi alle promesse fantasiose dei condannati, hanno perso i loro risparmi e dovranno aspettare la sentenza definitiva per eventuali risarcimenti. Confidiamo che questa sentenza sia da esempio e monito per il mercato, promuovendo maggiore attenzione e trasparenza. Quintessential, che aveva da tempo segnalato ciò che ora è stato riconosciuto, esprime particolare orgoglio per il proprio contributo a far emergere la verità".