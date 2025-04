Il Forum di San Patrignano: "Innovazione è sostenibilità"

La sfida dell’economia sostenibile. "Non c’è innovazione senza sostenibilità" ha sottolineato il ministro all’Università e Ricerca Anna Maria Bernini, intervenuta ieri nella comunità di San Patrignano dove si è tenuto il Sustainable Economy Forum. L’evento, in collaborazione con Confindustria, presente il presidente Emanuele Orsini, ha come obiettivo affrontare il tema di una economia in grado di favorire la crescita del Paese e il benessere delle persone. "E’ fondamentale che l’Unione europea non resti spettatrice- ha detto Letizia Moratti -. Oggi serve in Europa una maggiore attenzione all’importanza dell’industria, garantendo strumenti e risorse per accompagnare le imprese nella transizione", ha detto Letizia Moratti, co-fondatrice della Fondazione San Patrignano. E’ intervenuto anche Michele De Pascale, presidente della Regione. Antonio Patuelli, presidente di Abi, l’Associazione bancaria italiana, ha precisato come "sostenibilità è anzitutto lungimiranza, capacità di vedere oggi i problemi del domani, affrontarli subito ed essere molto previdenti". Sul ruolo delle banche ha aggiunto: "Le sfide che abbiamo davanti sono prima di tutto quelle del mercato: quando ci sono sbalzi di mercato in Oriente, poi nella stessa giornata si ripercuotono in tutto il mondo Occidentale. La seconda è lavorare con tassi ancora più bassi rispetto a quelli attuali. Dobbiamo sostenere gli investimenti".