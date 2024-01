Il futuro dei ragazzi inizia alle Medie: "Innovare per vincere le sfide"

Che le medie siano il punto critico del sistema scolastico è assodato da tutti. Fra l’altro siamo proprio nelle età probabilmente più problematica, soprattutto in questa fase storica, per gli studenti. Ma oggi vogliamo accendere i riflettori su tre realtà di cui parliamo nella pagina a fianco: la media Piersanti Mattarella (Ic 3 di Modena), il campus Malpighi (Bologna) e la media Manara Valgimigli di Bagno di Romagna (Ic Bagno di Romagna) dimostrano che, pur con leggi attuali, cambiare si può.

"E si deve – osserva Elena Ugolini, docente, già preside con il pallino per l’innovazione pedagogica-didattica. In Emilia Romagna, ci sono 311 Istituti comprensivi statali (una media per ciascuno) e 49 le medie non statali. Tra gli Ic, le 5266 sezioni di medie accolgono 116,295 alunni Questo per l’anno 2023-2024. "Dobbiamo far sì che la scuola, soprattutto negli anni delle medie , diventi un luogo capace di coinvolgere i ragazzi, di stimolare la loro curiosità , di valorizzarli – osserva Ugolini -. Altrimenti il rischio è di perderli, lasciandoli a loro stessi e ai modelli che trovano sul web".

Si scrive media e si legge adolescenti 11enni-14enni, un’età di mezzo "di passaggio, di crescita", puntualizza Ugolini. Per questo ancora più "critica. Arrivano bambini ed escono ragazzi con un’idea di quello che vorranno essere. In questi tre anni - prosegue -, si possono spegnere o accendere le loro domande, possono imparare a vedere nell’altro, adulto o compagno che sia, un alleato per crescere oppure qualcuno da ‘bullizzare’".

Per Ugolini, "non possiamo accontentarci che stiano sui banchi, passando da una materia all’altra, senza fare un’esperienza di apprendimento, di relazioni, quindi di crescita significativa. La scuola non potrà mai sostituirsi al ruolo educante della famiglia, ma può fare la differenza".