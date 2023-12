"Il futuro? Sosta gratis solo a chi dimostra di aver fatto acquisti"

Annagiulia Randi, assessore comunale allo sviluppo economico, commercio e artigianato di Ravenna, anche quest’anno sarà possibile parcheggiare la propria auto in centro, con alcune agevolazioni in occasione delle feste. Di che tipo?

"Abbiamo previsto, come l’anno scorso, la gratuità degli stalli blu in centro, tutti i giorni fino al 24 dicembre, dalle 16.30 alle 18.30. A Ravenna, dopo le 18.30, i parcheggi non sono più a pagamento, così come nei giorni festivi. In questo modo si ‘regalano’ così due ore di sosta gratuita per chi parcheggerà in centro la propria auto. Il Comune avrà seimila euro in meno di introiti, ma stiamo vicini agli esercenti del centro storico, che ci avevano manifestato questa necessità, sottolineando il bisogno della sosta gratuita per incentivare lo shopping natalizio".

Altre iniziative?

"Stiamo già pensando all’anno prossimo. Quella del 2023 è una misura nata per incentivare l’acquisto nei negozi di vicinato ma non è possibile verificare se chi ha lasciato il proprio veicolo negli stalli blu durante le due ore gratuite faccia realmente shopping o piuttosto si rechi altrove. Per l’anno prossimo l’obiettivo è di realizzare uno strumento che ci consenta di fare l’abbinamento tra chi fa effettivamente un acquisto in uno dei negozi associati al comitato "Spasso in Ravenna" e la gratuità del parcheggio".

In che modo?

"Stiamo studiando e valutando degli strumenti telematici, che aiutino a raggiungere questo risultato: non abbiamo ancora definito l’operatività, ma una delle possibilità potrebbe essere uno scontrino con un Qr code, rilasciato dopo l’acquisto, che consentirà poi al cittadino, per esempio, di usufruire di un’ora di parcheggio gratis nelle strisce blu del centro storico".

g.d.c.