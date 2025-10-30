Il giallo di Castel d’Aiano. Massacrato a colpi di cocci. Arrestata la moglie 81enne

CASTEL D’AIANO (Bologna)

Quello squarcio alla gola, quei tagli profondi a testa e viso, non potevano essere frutto di una, per quanto rovinosa, caduta. Da subito, fin da quella mattina dello scorso 23 novembre quando erano arrivati nel cortile della villetta, i carabinieri avevano capito che Roberto Berti, 81 anni, non era rimasto vittima di un incidente domestico, ma di un omicidio. E a undici mesi da quei fatti la vedova, Leda Stupazzoni, che era stata indagata praticamente nell’immediatezza per omicidio, è stata arrestata, in esecuzione della misura cautelare disposta dal gip. Ora la signora, 81 primavere, è ai domiciliari, in quella stessa casa isolata tra colline, querce e castagni di via Bedosta, in località Razora di Castel D’Aiano, sull’Appennino bolognese, dove è morto il marito.

Le indagini dei carabinieri della compagnia di Vergato e del Nucleo investigativo, coordinate dalla pm Beatrice Ronchi, si sono subito concentrate sulla pensionata, un passato da casalinga, che quella mattina aveva dato l’allarme al 118: aveva raccontato di aver trovato il marito in fin di vita, in una pozza di sangue, nel cortile di casa, ai piedi delle scale esterne. Aveva ipotizzato un incidente, che il marito fosse caduto mentre saliva sul tetto, precipitando e ferendosi con cocci di vaso e con una carriola. Una circostanza però incompatibile con le ferite, una quarantina, profonde, riportate dall’uomo al collo e al capo.

Anche la vedova aveva una brutta ferita a una mano. Tutti tagli che sarebbero compatibili con colpi inferti con pezzi di coccio. Come quelli, intrisi di sangue, ritrovati dai carabinieri poco distanti dal cadavere di Berti. I militari hanno repertato anche un paio di scarponcini da donna, anche quelli sporchi di sangue. Elementi che avrebbero condotto ogni sospetto sulla signora. Che però è sempre rimasta nella sua posizione. Parlando con i carabinieri, all’epoca dei fatti, disse pure: "L’ho sopportato per tanti anni, perché l’avrei dovuto uccidere proprio adesso, che si era anche calmato un po’?".

E in questa lunga sopportazione arrivata al limite starebbe, per l’accusa, il movente. Stando a quanto ricostruito Berti, ex driver nelle gare di trotto, sarebbe stato un uomo rude e dai modi bruschi. E chi conosce la coppia avrebbe raccontato di un passato di violenze tra le mura di quella casa isolata. Violenze che però non sono mai state denunciate dalla signora Stupazzoni, oggi difesa dagli avvocati Antonio Petroncini e Valentina Di Loreto. "Il quadro indiziario ci sembra tutt’altro che certo – dice Petroncini –. Ci riserviamo ulteriori dichiarazioni dopo la lettura degli atti", aggiunge il legale, che spiega come la signora non sia "mai stata sentita in sede garantita, quindi su quale base si dice che la sua versione sarebbe falsa? Tra l’altro la mia cliente è quasi sorda: non avrebbe potuto sentire cosa accadeva in giardino. Solo se l’avesse visto avrebbe potuto raccontarlo".