Il grande dono del prof morto di malattia a 54 anni. Ogni alunno ha ricevuto un volume della sua libreria

I suoi libri donati agli studenti. Un’eredità culturale e didattica, quella lasciata dal modenese Federico Fioresi, docente di storia dell’arte al liceo artistico ’Gaetano Chierici’ di Reggio Emilia, scomparso prematuramente, a 54 anni, per una malattia nel marzo scorso. "Federico – racconta Elisa – aveva un amore profondo per i libri. Il suo desiderio era lasciare la collezione ai suoi studenti e ne parlavamo spesso". Il suo desiderio si è concretizzato in un momento toccante. Gli studenti di alcune classi del Chierici hanno visitato la sua casa. Lì ogni ragazzo ha scelto un libro secondo i propri interessi: narrativa, testi di cinema o poesia. Ogni libro donato, da lui autografato, contiene un ricordo personale: un biglietto di una mostra, del treno, un segnalibro. Una parte della biblioteca del docente di storia dell’arte è stata donata alla scuola, che istituirà una sezione a lui dedicata.