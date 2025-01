Il patto del gelato con l’Arabia Saudita

Dalla riviera romagnola all’Arabia Saudita. La 46esima edizione di Sigep World, la rassegna di Italian Exhibition Group dedicata a gelateria, pasticceria, panificazione, caffè, cioccolato e pizza, partita ieri alla fiera di Rimini, ospita per la prima volta un Paese nelle vesti di guest country: l’Arabia Saudita, appunto, presente in Romagna con una nutrita delegazione di top buyer e rappresentanti istituzionali come Bandar Bin Saleh Alhedayuah, dirigente del ministero dell’Ambiente, dell’Acqua e dell’Agricoltura. Così la rassegna "offre alle aziende e ai brand espositori – l’istantanea di Ieg – un’opportunità per costruire partnership con attori chiave del mercato saudita". A dare il via al Sigep, ieri, il ministro dell’Agricoltura e della sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida. Sono 1.300 le aziende presenti, con 3mila buyer da tutto il mondo e uno spazio espositivo salito a 138mila metri quadrati grazie ai due nuovi padiglioni temporanei. "Quest’evento, punto di riferimento internazionale per il settore del foodservice, mette Rimini al centro di un network globale" osserva il presidente di Ieg, Maurizio Ermeti.

Per il ministro Lollobrigida la rassegna riminese "rappresenta una vetrina d’eccellenza per uno dei settori più dinamici dell’agroalimentare italiano. È fondamentale consolidare il percorso di internazionalizzazione che abbiamo intrapreso, vogliamo potenziare l’export e affermare la leadership dell’Italia in questi settori". Anche in mercati come l’Arabia Saudita. "Lì – dice il ministro – abbiamo avuto una crescita dell’export del 20% dal 2022 e 2023, passando da 4 a 5 miliardi".

Giuseppe Catapano