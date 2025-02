Il patto del lavoro 2.0 per le imprese artigiane

Da una stagione di rinnovi contrattuali per 12mila imprese artigiane e 60mila lavoratori al Patto del Lavoro 2.0 che è passato per la sottoscrizione di un accordo regionale interconfederale che ha introdotto, per la prima volta, la Bilateralità marchigiana. Nella regione più artigiana d’Italia si è istituito un contributo integrativo del Fondo di Sostegno al Reddito con l’obiettivo di migliorare e ampliare le attuali prestazioni Ebam mettendo a sistema le migliori energie "perché, - come ha detto Riccardo Battisti (foto), presidente Ebam nell’introduzione - la bilateralità artigiana non è solo un sistema ma una comunità che cresce insieme, giorno dopo giorno, ed Ebam rappresenta il contenitore ed esecutore degli accordi tra le parti sociali”. Riccardo Giovani, Presidente di EBNA Ente Bilaterale Nazionale Artigianato, ha detto che "per quanto riguarda le Marche è una regione che sta dimostrando una grande vitalità dal punto di vista delle relazioni sindacali e dell’artigianato nonostante il momento di crisi di alcuni settori. Alla politica chiediamo attenzione per un aiuto a superare i momenti congiunturali delicati e di farci lavorare nella nostra autonomia per scrivere regole giuste".