Il Pil crescerà nel 2025 anche in Emilia-Romagna

L’Emilia-Romagna ha chiuso il 2024 con una crescita del Pil dello 0,6 per cento, un incremento di poco superiore a quanto registrato in ambito nazionale. A caratterizzare l’anno che si è da poco concluso è stata la flessione delle esportazioni, -2,2%, calo che ha contribuito alla frenata del comparto industriale, -1,4%. A dirlo, intervenendo nel corso della commissione Politiche economiche presieduta da Luca Quintavalla, è il vicesegretario generale di Unioncamere Emilia-Romagna Guido Caselli (foto) che ha fatto il punto sulle prospettive dell’economia regionale. Per il 2025 è atteso un aumento del Pil analogo a quello del 2024, alla lieve ripresa dell’industria si contrapporrà la flessione delle costruzioni, chiamate a fronteggiare l’esaurirsi degli incentivi. Nel 2025 proseguirà la dinamica positiva di occupazione e del settore terziario, tendenze già evidenziate nel corso del 2024.