Il poliziotto salva un uomo che stava finendo sotto il treno: "Ho agito d’istinto, sapevo di potercela fare"

Ubriaco sui binari, salvato da un poliziotto della squadra Volante un attimo prima del passaggio di un treno merci. Un fermo immagine di quella che poteva trasformarsi in tragedia lo vedete qui sopra: con la freccina gialla si indica il poliziotto. È accaduto alla stazione di Pesaro: l’agente Enrico Severa, 36 anni (nella foto a fianco), ha visto l’uomo scendere sulle rotaie e lo ha afferrato per lo zaino, trascinandolo via nove secondi esatti prima del passaggio del convoglio. "Non ho pensato, ho agito d’istinto, ho sentito che ce la potevo fare", racconta. Le immagini choc della video sorveglianza mostrano un salvataggio coraggioso e fulmineo. L’uomo, 40 anni, non si era accorto del pericolo. Poi ha ripreso il treno per Bologna, dove era diretto, ma non prima di aver ringraziato il proprio angelo custode in divisa.