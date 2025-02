Il portafoglio lavori arriva a 1,629 miliardi

Ammonta a 1,629 miliardi di euro il valore del portafoglio lavori del Consorzio nazionale servizi (Cns) al 31 dicembre 2024.. Un dato che "dovrebbe portare a una crescita del fatturato 2025, previsto a 452 milioni (+8,9% rispetto al 2023, ultimo bilancio approvato, e in crescita rispetto alle stime del preconsuntivo 2024)". Questi i numeri contenuti nella relazione di budget che Italo Corsale (foto), presidente del Consiglio di gestione di Cns, ha presentato nel corso dell’assemblea dei soci, alla quale è intervenuto il presidente nazionale di Legacoop Simone Gamberini. L’obiettivo del Consorzio è raggiungere “" 500 milioni di euro di fatturato nel corso dell’attuale mandato". Nel dettaglio, il settore di maggior peso sul portafoglio lavori "è quello della gestione dei Centri unificati di prenotazione", con "il 21% del portafoglio lavori costituito da appalti per la gestione dei Cup". Seguono, in ordine di grandezza, “ristorazione (17%), ecologia (14%), pulizia (12%)”.