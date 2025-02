Il re dell’eolico Tortora compra il ristorante "Il Caminetto"

Cambio di proprietà per lo storico ristorante ’Al Caminetto’ di Milano Marittima, acquisito dal gruppo PLT holding. Franco Mazzoni, storico titolare, rassicura "A marzo, quando riapriremo, sarò ancora lì". Una acquisizione con la quale la PLT holding (produzione di energia con fonti rinnovabili) vorrà diversificare la sua attività investendo nel settore della ristorazione con la consapevolezza di entrare in uno dei luoghi ‘sacri’ dell’Adriatico. Una storia, quella de "Al Caminetto" che riassume lo splendore e il fascino degli anni d’oro di Milano Marittima: il ristorante che ha fatto la storia della riviera. I vip sono passati da lì; così come i tanti curiosi che si affacciavano per vedere l’eleganza, le luci, le buone maniere che dalle porte del ristorante si respiravano insieme ai profumi. Una vetrina, quella de "Al Caminetto", anche delle belle auto parcheggiate di fronte dove spesso, le persone, passavano per ammirarle e sognare un po’. "Nell’ambito della diversificazione del Gruppo – commenta il Presidente del gruppo PLT holding Pierluigi Tortora (nella foto) – è intenzione crescere nel settore cd. "Food" attraverso l’apertura di alcuni ristoranti in luoghi internazionali dove, in sinergia con altre attività del gruppo, potrà crescere una catena di elevato standing. È prevista infatti, nel breve termine, l’apertura a New York, Dubai, Miami e Londra. L’esperienza quindi del ristorante "Al Caminetto" sarà foriera di competenze ed organizzazione che faciliteranno nel futuro lo sviluppo internazionale".

Ilaria Bedeschi