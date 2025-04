Il soldato-eroe di Forlì: "Io non uccido dei ragazzi". Finì internato in Germania

Nel plotone d’esecuzione che il 24 marzo 1944 fucilò cinque giovani fra i 19 e i 22 anni (Dino e Tonino Degli Esposti, Massimo Fantini, Agostino Lotti e Giovanni Valgiusti) accusati di essere renitenti alla leva, doveva esserci anche un altro giovane forlivese: il 21enne Werther Vittori nato il 29 luglio del 1922. Invece, contravvenendo all’ordine impartitogli, decise di non impugnare il fucile e di non sparare su quei suoi commilitoni e soprattutto amici. "Non lo farò né ora né mai", disse nelle vesti di soldato al suo superiore, pur consapevole delle conseguenze che questo suo gesto avrebbe avuto. Il tenente cercò di convincerlo magari a impugnare il fucile e a mancare il bersaglio, ma Werther fu irremovibile e non cambiò idea: "Non sparerò mai a quei ragazzi, costi quel che costi". E il prezzo che pagò fu molto alto.

"Nostra madre Dina – ricorda oggi la sorella Maria, classe 1928, di sei anni più piccola del fratello – lo vide nella notte fra il 24 e il 25 marzo caricato a forza su un camion con destinazione Germania, campi di concentramento. Due giorni prima, quando era venuto a casa per qualche ora, parlando di quello che stava per succedere lo sentii pronunciare una frase che da quel momento non ho più dimenticato: ‘Finora non sapevo cosa significasse odiare, oggi me l’hanno insegnato’". Werther Vittori venne deportato in un campo di concentramento in Germania, vicino alla Foresta Nera: "Un suo amico ci raccontò che rifiutava il cibo per darlo ai suoi compagni – rammenta Maria – e la conseguenza fu che dopo qualche mese di prigionia si ammalò. Poi nel 1945 il campo venne liberato dagli Alleati e Werther, dopo varie peripezie, tornò a casa fra il settembre e l’ottobre del 1945. Era dimagrito tanto, pallido, emaciato e aveva la febbre altissima. E infatti gli venne subito diagnosticata la tubercolosi. Ricordo che quando tornò a casa gli corsi incontro per abbracciarlo ma lui mi respinse perché non voleva contagiarmi e non voleva che mi ammalassi".

Per Werther il destino era già segnato: "Trascorse alcune settimane al sanatorio, dove oggi c’è l’ospedale Pierantoni-Morgagni di Forlì, e dove sembrava essersi ripreso. Ma a fine dicembre del 1945 peggiorò nuovamente: morì nella sua casa di via Emilio Dandolo il 5 febbraio 1946".

L’episodio della fucilazione di quei ragazzi avvenne nello stesso giorno delle Fosse Ardeatine a Roma e suscitò enorme scalpore in città, tanto che viene ricordato ancora oggi (davanti alla lapide, si è tenuta una delle stazioni della Via Crucis col vescovo, il Venerdì Santo). La colpa di quei cinque ragazzi, in realtà, fu di essersi attardati al mercato ambulante in piazza Saffi, non lontani dalla caserma: una volta sorpresi, vennero trattati come disertori e condannati a morte. I nazisti vollero che a eseguire la condanna fossero i loro commilitoni: dietro a ogni componente del plotone c’era un fascista armato, pronto a sparare a chi si fosse rifiutato. L’indignazione fu tale che per due giorni Forlì fu paralizzata dalle proteste: cortei e addirittura scioperi nelle fabbriche e negozi chiusi. Tanto che un altro gruppo di renitenti fu ‘graziato’, per non esacerbare ulteriormente gli animi: dalla fucilazione alla prigionia.

Werther Vittori faceva parte del 4° Reggimento Autieri di stanza a Verona: non fu mai impegnato in prima linea e l’8 settembre 1943 era nel sud Italia. Dopo l’Armistizio tornò a casa dove rimase un po’ di tempo, anche perché nessuno lo venne mai a cercare. Poi però, nonostante il suo desiderio di unirsi ai partigiani, per non mettere in pericolo la sua famiglia ("non voglio che per causa mia qualcuno di voi possa rischiare la vita", è la frase che ricorda Maria), tornò nella caserma che a Forlì era intitolata al gerarca Ettore Muti. Non venne imprigionato solo per questo suo gesto volontario, ma venne comunque considerato come un elemento da tenere sotto osservazione.

All’inizio dell’anno accademico 1946-1947 il Politecnico di Milano, dove si era iscritto alla facoltà di ingegneria dopo aver brillantemente conseguito la maturità presso il Liceo classico di Forlì, conferì a Werther la laurea ‘ad honorem’.