Il tempo in spiaggia Corso da meteorologi Adesso le previsioni le fanno i bagnini

Che tempo fa? Chiedilo al bagnino che ha passato una vita tra cielo e mare, e conosce i venti. Ma l’esperienza a volte non basta. "Oggi ci troviamo davanti a fenomeni climatici improvvisi, ed è necessario essere credibili quando si danno le informazioni ai clienti", racconta Gilberto Fuzzi, bagnino riccionese. Così insieme ai colleghi ha deciso di studiare da meteorologo. Fuzzi ha contattato Paolo Corazzon di 3Bmeteo e da lì è nata la collaborazione. Una decina di giorni fa uno dei professionisti di 3Bmeteo, Daniele Olivetti, è arrivato a Riccione, si è presentato nella sala riunioni della Cooperativa ed ha tenuto un vero e proprio corso di formazione a una quarantina di bagnini.

"E’ stato molto istruttivo - riprende Fuzzi - perché abbiamo imparato a conoscere meglio i venti, la brezza, a leggere quanto sta accadendo in cielo, e anche a capire meglio come tradurre in previsioni i dati che si hanno a disposizione. È importante partire da basi scientifiche soprattutto in un periodo in cui vediamo il clima produrre effetti e fenomeni inaspettati".

Riccione conferma la sua tradizione in materia di operatori di spiaggia appassionati di meteorologia. Difficile trovare chi non ha mai ascoltato Enrico il bagnino fare le previsioni in diretta su Radio Deejay. Da tanti anni è un appuntamento fisso dalla spiaggia di primo mattino.

Per parlare di meteo in radio o sui social, i bagnini sanno che non basta scrutare il cielo. Alla base delle previsioni ci sono modelli matematici e conoscenze scientifiche. La curiosità va alimentata, "così, parlando con i colleghi - racconta Diego Casadei presidente della Cooperativa - è nato il desiderio di approfondire la materia, capire come vengono sviluppate le previsioni e sapere di più sulla loro attendibilità. Fra noi di appassionati ce ne sono, basti pensare a Enrico, ma non è l’unico, e grazie all’intraprendenza di Fuzzi è nata la collaborazione con 3Bmeteo".

Il corso non rimarrà un caso isolato. Nella Cooperativa c’è l’intenzione di proseguire la collaborazione con 3Bmeteo. A fine stagione le lezioni riprenderanno cercando di coinvolgere quanti più associati possibile.

I bagnini cambiano, come cambia il clima. "Ho avuto l’idea del corso pensando alle tante volte in cui i clienti mi chiedono ‘che tempo fa?’. Ma ho anche pensato a quanto accaduto a settembre a Riccione, quando sulla città si è scatenato un evento improvviso ed eccezionale. Stiamo vedendo tutti che anche le nostre zone sono toccate da eventi climatici inattesi ed estremi. Proprio per questo è bene conoscere la meteorologia, partire dalla fondamenta".

Il ‘patentino’ da bagnino meteorologo offre anche un’arma in più per confrontarsi con quello che il mondo turistico della riviera da anni ormai definisce meteoterrorismo.

I weekend con previsione di piogge poi diventati caldi e assolati, sono sempre stati vissuti male dagli operatori. Come vengono visti con diffidenza i simboli che compaiono nelle app, con le goccioline di pioggia a identificare la giornata anche se la pioggia è attesa in un paio d’ore durante l’intera giornata.

"E’ importante - prosegue Fuzzi - comprendere i dati, ma anche tradurli e sapere leggere le informazioni che tutti noi vediamo, come è importante aggiornarle velocemente. La formazione ci ha aiutato. Abbiamo capito molte cose".

Andrea Oliva