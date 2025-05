Il vescovo anglicano si esibisce con lo skateboard in piazza

Un vescovo della Chiesa Anglicana Europea, in piazza del Popolo ad Ascoli, mentre si esibisce con lo skate. E’ questo il simpatico spettacolo al quale hanno assistito ieri alcuni passanti. Protagonista monsignor Louis Miguel Perea Castrillon, che si è fatto prestare lo skate da un giovane che si stava divertendo in piazza per mostrare, a sorpresa, tutte le proprie capacità. Il vescovo aveva partecipato a una conferenza legata da un’associazione che ha la finalità di dare ospitalità e spazio agli artisti, specialmente ai più giovani e bisognosi, aiutandoli ad esprimere la propria arte. Alla fine la propria arte l’ha espressa lui, il vescovo.

