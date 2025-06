Italian bike festival, a Ieg la maggioranza

Nuova acquisizione per Italian Exhibition Group, la società nata dalla fusione delle Fiere di Rimini e di Vicenza. Si tratta della quota di maggioranza della Movestro, società ideatrice e organizzatrice dell’Italian bike festival. Il Salone internazionale della bici dal 2018 a Rimini richiama l’attenzione del mercato e rappresenta, spiega Ieg, "la piattaforma leader europea" per il settore della bike industry e la mobilità sostenibile. Per l’ultima edizione, al Misano world circuit nel settembre 2024, erano oltre seicento i brand che hanno attirato 57mila tra consumatori e operatori del settore, anche grazie agli oltre trecento hotel bike friendly della costa romagnola. Ieg, dice l’ad Corrado Peraboni, "guarda a settori in crescita, di forte respiro internazionale e in grado di offrire esperienza e contenuti di valore, oltre che business". Si lavorerà, prosegue, insieme allo staff storico della manifestazione per svilupparla ancora. Per Ibf è "un grande piacere unirsi a Ieg – aggiunge Fabrizio Ravasio, tra gli ideatori del salone –. L’unione è il frutto di una stima reciproca e profonda per il lavoro svolto da entrambe le parti, maturata negli anni", con la bicicletta "chiave dell’economia del futuro".

La bike economy è prossima ai tre miliardi di fatturato, ha una forza lavoro di 17.600 unità e l’export produce un surplus di 75 milioni. A livello di economia turistica vale nel 2023 quasi 57 milioni di presenze, per un impatto economico superiore a 5,5 miliardi. L’obiettivo di Ieg è di dare "ulteriore impulso alla già costante e potente crescita dell’Ibf", agendo per incrementare il pubblico, investendo su relazioni e brand, anche in vista dello svolgimento di Velo-City, il principale appuntamento mondiale sulla ciclabilità nel 2026 al Palacongressi di Rimini.