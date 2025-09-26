La crescita di Bologna Fiere : "Verso il record di fatturato"

"Siamo contenti, è stato un bel semestre, siamo migliorati in tutti gli indici principali. Se il trend è questo, a fine anno supereremo il fatturato record del 2024". Antonio Bruzzone, amministratore delegato di BolognaFiere Group, commenta così i conti del primo semestre dell’anno. Ecco i numeri della società, quotata in Borsa nel settore Euronext Growth Italia: utile netto raddoppiato, a 25,9 milioni di euro; ricavi pari a 193 milioni, con un balzo del 26% rispetto al primo semestre del 2024; Ebitda a 51 milioni (+42%) ed Ebit a 40,8 milioni (+74%).

Bruzzone, il semestre vi ha regalato soddisfazioni. Quali sono i principali punti di forza di BolognaFiere?

"Diciamo che il nostro è un mestiere in cui serve pazienza, abbiamo seminato e raccogliamo i risultati. Abbiamo impostato il lavoro su quattro direttrici: riqualificazione e ampliamento del quartiere fieristico, allargamento del calendario eventi su Bologna, potenziamento delle manifestazioni organizzate da noi e conquista della leadership nel settore allestimenti. Sono tutti elementi che hanno contribuito". Uno dei punti di forza della nostra strategia è essere riusciti ad attrarre manifestazioni localizzate in altre città...

"Innanzitutto vorrei sottolineare il grande apprezzamento di Bologna verso gli organizzatori terzi come Cersaie e Autopromotec. Da Parma è arrivata MecSpe, da Padova ’Auto e Moto d’epoca’, We Make Future ha lasciato Rimini. Questa capacità di mantenere i clienti storici, aggiungendone di nuovi, è una delle chiavi del successo. Inoltre, c’è stata una grande prestazione di Zoomark, che ci riempie di orgoglio, e abbiamo moltiplicato le manifestazioni all’estero, che ormai sono venti. Solo su Cosmoprof, abbiamo iniziato con gli appuntamenti di Las Vegas e Honk Hong, e adesso abbiamo anche Mumbai, Bangkok e Miami; tra poche settimane si terrà la New York Duty Week e Beauty forum a Monaco di Baviera".

C’è anche il ramo allestimenti che macina fatturato...

"Sì, siamo a 110 milioni di fatturato: anche quest’anno ci avviamo a superare il risultato dell’anno scorso".

È anche un anno di lavori in corso per il quartiere fieristico, a che punto siamo?

"L’intervento più importante in questo momento è la demolizione del vecchio Padiglione 35, al posto del quale sorgerà il nuovo padiglione polifunzionale, con una capienza di oltre diecimila posti. Ci giocherà la Virtus Basket e si terranno le finali di Coppa Davis. Poi abbiamo degli altri lavori all’ingresso Nord, che sono fatti da Autostrade per l’Italia e collegati al Passante di mezzo".

A proposito di cantieri, come dimostra l’ultimo ’lunedì nero’ del traffico, muoversi a Bologna in questi mesi non è semplice.

"È chiaro che cantieri così importanti come quello del tram creano giocoforza delle difficoltà al flusso del traffico. Però siamo tutti consci di stare lavorando a una infrastruttura di grande prospettiva. Il nostro quartiere fieristico è tra quelli meglio posizionati in Italia. Siamo vicini alla tangenziale e all’autostrada; abbiamo un aeroporto importante con il People Mover in singeria con l’Alta velocità. La presenza di un tram che ti collega al centro in 5-6 minuti sopperirà alla mancanza di taxi".

Il cda si è riservato di decidere sulla presenza di eventuali espositori israeliani.

"Sì, come ha detto il presidente ci allineamo all’invito di limitare la presenza di espositori israeliani, soprattutto quelli istituzionali e legati al governo. Al momento, però, non abbiamo questo tipo di problema".

Da voi c’è anche la sede provvisoria del Teatro Comunale...

"Il contratto scadeva a fine anno, ci è stato chiesto di posticiparlo e lo faremo fino al 31 luglio 2026. Dopodiché bisognerà lasciare spazio all’Eima".