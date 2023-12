La maledizione dei pirati. Giovane muore, anziano è grave. Investiti da due auto: una è in fuga

Sono stati investiti a poche ore di distanza, entrambi da auto che si sono subito date alla fuga. Giornata nera, quella di ieri, sulle strade della provincia di Bologna, tra la pianura di Granarolo e le montagne di Loiano. Un 37enne, Alex Benfenati, ha perso la vita e il suo investitore si è, poi, consegnato alle autorità. Un 70enne, invece, è in ospedale e la sua vita è appesa a un filo: del pirata che l’ha investito non c’è traccia. Il primo investimento è quello che si è verificato nella notte tra domenica e lunedì, alle 3.30, sulla Trasversale di Pianura, lunga strada provinciale che attraversa la pianura bolognese. Benfenati era alla guida della sua auto che si è fermata: era finita la benzina. L’uomo, residente in provincia di Bologna, stava tornando a casa ed è riuscito ad accostare il mezzo da cui, poco dopo, è sceso per incamminarsi sulla provinciale a piedi. Forse cercava un benzinaio. La Trasversale di notte è quasi tutta senza illuminazione e, stando ai carabinieri, Benfenati non aveva il giubbotto catarifrangente. È stato preso in pieno ed ucciso sul colpo da un’auto che sopraggiungeva e che è fuggita dopo averlo travolto. L’uomo, un 63enne, si è costituito una volta arrivato a casa, dove ha chiamato i carabinieri raccontando i fatti. È indagato per omicidio stradale e fuga dopo l’omicidio stradale. Sempre nella giornata di ieri, purtroppo, nel primo pomeriggio, un altro dramma simile si è consumato sulle montagne dell’Appennino bolognese, nella frazione loianese di Sabbioni. Un 70enne del luogo stava passeggiando con la moglie, per prendere una boccata d’aria. Lei camminava poco più avanti del marito quando ha sentito un rumore assordante: un’auto che circolava, pare a velocità sostenuta, ha travolto l’uomo. Il 70enne è rimbalzato sul cofano del mezzo ed è caduto a terra senza sensi. La macchina si è data alla fuga.

La moglie, nonostante il forte choc, ha subito chiamato i soccorsi che sono arrivati con ambulanza, automedica ed elisoccorso. Il 70enne è stato portato all’ospedale in condizioni disperate ed ora è in Rianimazione in pericolo di vita. I carabinieri hanno fatto tutti i rilievi di prassi per cercare di carpire più informazioni possibili. Sono al vaglio dei militari anche i filmati delle videocamere di sorveglianza presenti nella zona: grazie a questi video cercheranno di rintracciare la macchina del responsabile, ricostruire il percorso fatto dall’auto in fuga e, a quel punto, identificare la persona alla guida. Questo dovrà rispondere di omissione di soccorso. Il reato potrebbe aggravarsi qualora le condizioni del 70enne dovessero tragicamente peggiorare.