"La nostra sanità non ha rivali in tutta Italia"

Ieri il Carlino ha intervistato Elena Ugolini, sfidante un anno fa di Michele de Pascale alla guida della Regione. Ugolini ha attaccato l’attuale giunta sui tagli fatti e sulle tasse aggiunte e non sono mancate critiche al sistema sanitario. Ha detto la rappresentante di Rete Civica legata al centrodestra: "Manca una visione d’insieme".

Alle frasi di Ugolini risponde l’assessore regionale alla sanità Massimo Fabi (foto): "Con la consigliera Ugolini, noi abbiamo un dialogo utile e costruttivo, ma il nostro sistema integrato, tra livello assistenziale ospedaliero e territoriale, non teme paragoni".

La sfidante di de Pascale, citando tra i problemi aveva aggiunto"il deficit da 645 milioni certificato da una delibera regionale del 4 agosto", ma anche "le lunghissime liste d’attesa" e "la mancanza dell’accordo integrativo regionale con i medici di base". "Noi – ha ribattuto Fabi – "siamo ancora i primi in Italia sulla gestione di diverse patologie acute, come l’intervento nell’infarto miocardico acuto, la qualità dell’assistenza e dei tempi di attesa sulle prestazioni di ricovero chirurgico programmato, in particolare oncologico".

Positiva, prosegue, "è anche la rete di assistenza territoriale, con 140 case della comunità, che diventeranno 181 finanziate dal Pnrr, più le 25 ulteriormente finanziate con risorse regionali". Si tratta, ha concluso, "di una rete che non ha nessun’altra Regione in Italia".