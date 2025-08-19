La pasta di farro Filotea finisce in Sud Corea

La sinergia tra Italia e Sud Corea portano alla rinascita del Granobello. Di cosa si tratta? Pasta di farro integrale prodotta dall’azienda anconetana Filotea che finirà sulle tavole della Corea del Sud.

Granobello non è soltanto il frutto di un progetto produttivo, ma il simbolo concreto di come la collaborazione internazionale possa preservare e rinnovare antiche tradizioni, trasformandole in opportunità per il futuro. Unendo la sapienza artigiana marchigiana all’apertura verso nuovi mercati, questa pasta si propone come ambasciatrice di un Made in Italy autentico, capace di emozionare i palati e raccontare, in ogni assaggio, una storia secolare di eccellenza e passione. Quella del Granobello Così è una storia che nasce nel XV secolo ed era considerato un dono riservato agli ospiti più illustri. Oggi, piccoli produttori artigiani delle Marche continuano a realizzare il Granobello seguendo le stesse tecniche di secoli fa.