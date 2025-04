La protesta di Dassilva. Sciopero della fame: "Non sono il killer"

Da sabato scorso, ha deciso volontariamente di smettere di mangiare. Un atto estremo per ribadire con forza la sua innocenza. Louis Dassilva, in carcere dal luglio scorso in quanto accusato dell’omicidio di Pierina Paganelli (avvenuto a Rimini il 3 ottobre del 2023), ha scelto la strada dello sciopero della fame, dopo che di recente le sue speranze di uscire di prigione si sono sciolte come neve al sole: prima con la decisione del gip Vinicio Cantarini di rigettare la richiesta di scarcerazione, poi con il tribunale del riesame di Bologna che si è espresso allo stesso modo. Il 35enne senegalese ha così deciso di sospendere la propria alimentazione. Un modo per affermare con forza, attraverso un gesto simbolico, la sua estraneità con il delitto.

Prosegue nel frattempo la battaglia legale del pool difensivo, composto dagli avvocati Riario Fabbri e Andrea Guidi. La difesa del senegalese è convinta che "non ci sono elementi individualizzanti che dicano che Louis Dassilva la mattina del ritrovamento del cadavere si trovasse nel garage di via del Ciclamino prima che scattasse la chiamata al 118". Per questo, la scorsa settimana gli avvocati hanno depositato un nuovo ricorso per chiedere la scarcerazione di Dassilva, chiamando in causa per la terza volta il Tribunale del Riesame di Bologna, che si è già espresso nel merito il 9 settembre 2024 e poi il 17 aprile scorso, negando in entrambi i casi la libertà a Louis.

La mossa dei legali del senegalese mette nel mirino l’ultima ordinanza del gip Vinicio Cantarini che, il 14 aprile scorso, dopo aver acquisito in incidente probatorio le dichiarazioni della nuora della vittima, Manuela Bianchi, ha rigettato l’istanza di scarcerazione di Louis. Questa volta i giudici bolognesi non saranno chiamati a esprimersi sulla misura cautelare nella sua interezza, bensì sui motivi che saranno presentati dagli avvocati nel documento depositato. In pratica la difesa punta a scardinare la prova logica sulla quale si basa tutta la seconda ordinanza di Cantarini. La nuora Manuela ha detto infatti che la mattina del ritrovamento del cadavere della suocera, Dassilva l’avvertì che c’era un corpo oltre la porte tagliafuoco e che le diede istruzioni su come comportarsi con 118 e polizia.

Lorenzo Muccioli