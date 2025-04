La Regione al Governo:: "Serve proroga di un anno per l’emergenza legata all’alluvione"

Una proroga di altri 12 mesi dello stato di emergenza nazionale, in scadenza il prossimo 4 maggio: è quanto chiede il presidente dell’Emilia-Romagna, Michele de Pascale, con una lettera inviata alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e al ministro della Protezione civile, Nello Musumeci. Parallelamente, un’ulteriore comunicazione è stata indirizzata al capo dipartimento della Protezione civile, Fabio Ciciliano. La richiesta della Regione si concentra anche sull’estensione dei termini per le domande di acconto e saldo del Contributo di immediato sostegno (Cis) fino al 2025, oltre alla possibilità per privati e imprese di presentare una domanda di contributo separata per ciascun evento calamitoso registrato nell’autunno 2024.

Secondo De Pascale, la proroga è "necessaria per assicurare continuità alla gestione dell’emergenza", sia per l’operato suo come commissario delegato, sia per quello del commissario straordinario di Governo alla ricostruzione, Fabrizio Curcio. Il presidente regionale e la sottosegretaria Manuela Rontini ribadiscono che la richiesta si inserisce in "un clima di collaborazione istituzionale” che si vuole mantenere saldo.

Alla richiesta, però, è seguita la critica di Fratelli d’Italia, che per voce della capogruppo Marta Evangelisti accusa: "C’è l’abitudine a chiedere proroghe senza un piano di azione".