Emilia Romagna
Emilia RomagnaLa Romagna nel pallone. Cesena sogna ancora la A. Ravenna pazza di calcio
12 set 2025
SABRINA VINCIGUERRA
Emilia Romagna
  2. Emilia Romagna
  3. La Romagna nel pallone. Cesena sogna ancora la A. Ravenna pazza di calcio

La Romagna nel pallone. Cesena sogna ancora la A. Ravenna pazza di calcio

Dopo 20 anni, quattro città tra i professionisti: pure Forlì è da record. La città di Dante punta al massimo con la famiglia Cipriani-Gardini e Braida.

Il vicepresidente Ariedo Braida, il patron Ignazio Cipriani e il sindaco di Ravenna Alessandro Barattoni

Sì, quest’anno la Romagna è davvero nel pallone, quello che si prende a calci: il Cesena è in serie B, Ravenna, Forlì e Rimini sono in C. Nel terzo millennio era successo per tre stagioni dal 2003 al 2006, ma nel 2007-08 andò ancora meglio: Cesena, Rimini e Ravenna si scontratono tutte in serie B.

La Romagna, terra di passione, di unione e di campanili, torna a sognare, calcisticamente parlando. Sogna il Cesena, 13 campionati di A, 34 di B e una qualificazione in Uefa sulle spalle, una media di 12mila spettatori a partita con una quota abbonati attorno agli 8mila. Il Cavalluccio è tornato a nuotare nel suo mare, la B, ripartendo dalla D grazie a imprenditori di casa dopo il fallimento dell’estate 2018.

Vinta subito la D, il salto in B è arrivato nella stagione 2023-24, dopo che nel dicembre 2021 la proprietà è passata in mano americana con i fratelli Aiello affiancati da diversi investitori. Dopo un primo anno di consolidamento in cadetteria chiuso con l’accesso ai playoff il sogno di tornare in serie A serpeggia nell’aria: si pensa, ma non si dice.

Dopo due giornate di campionato è in testa alla classifica con 4 punti al pari di nobili decadute che puntano a tornare in A come Venezia, Palermo e Monza. Il Cesena si coccola i suoi talenti: su tutti l’attaccante Cristian Shpendi e il portiere Jonathan Klinsmann, figlio di Jurgen, campione del mondo del ‘90 con la Germania.

Una città, Ravenna, tradizionalmente votata al volley, è tornata ad innamorarsi del calcio: più di duemila abbonati. Si pensa in grande, come nemmeno ai tempi di Corvetta e della serie B. Forte del successo ai playoff e della Coppa Italia di D, è stata roèescata in serie C, coronando un sogno. Un sogno che può solo crescere visto che ai vertici ci sono due gruppi con le spalle larghe: si dividono al 50% la proprietà il gruppo Cipriani che fa capo al rampollo della famiglia Gardini e il gruppo Maisto impegnato nel campo dell’intelligenza artificiale. Il presidente Ignazio Cipriani (figlio di Eleonora Gardini, primogenita di Raul) nelle pochissime uscite pubbliche ha già promesso la serie A e non per nulla si è affidato alla consulenza di un veterano del calcio italiano, ex ds del Milan e del Barcellona Ariedo Braida, nominato vicepresidente. Nelle prime tre giornate la squadra è già partita forte con due vittorie interne. Una sconfitta, nel derby col Forlì, l’altra vera sorpresa del calcio romagnolo. Numeri da record con il patron Gianfranco Cappelli (tornato tra i prof dopo otto anni di D) e mister Alessandro Miramari. Media punti più alta di tutti i campionati nazionali, 21 partite vinte su 22 nel momento clou dell’annata scorsa. Ora il Forlì ha anche strappato una vittoria su un campo difficilissimo come quello della Sambenedettese, davanti a diecimila spettatori. C’è entusiasmo e c’è gioventù allo stadio: la città del basket si riavvicina anche al calcio.

Peccato per Rimini, che vive un momento drammatico alla sua quarta stagione consecutiva in C: -11 al via per la penalizzazione dovuta al mancato pagamento degli stipendi. E si va verso nuove penalizzazioni.

Il Cesena sogna la A, il Ravenna la B, il Forlì non si pone limiti: nonostante i guai del Rimini, il calcio romagnolo è tornato ‘in fiore’.

