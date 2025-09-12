La Romagna nel pallone. Cesena sogna ancora la A. Ravenna pazza di calcio

Sì, quest’anno la Romagna è davvero nel pallone, quello che si prende a calci: il Cesena è in serie B, Ravenna, Forlì e Rimini sono in C. Nel terzo millennio era successo per tre stagioni dal 2003 al 2006, ma nel 2007-08 andò ancora meglio: Cesena, Rimini e Ravenna si scontratono tutte in serie B.

La Romagna, terra di passione, di unione e di campanili, torna a sognare, calcisticamente parlando. Sogna il Cesena, 13 campionati di A, 34 di B e una qualificazione in Uefa sulle spalle, una media di 12mila spettatori a partita con una quota abbonati attorno agli 8mila. Il Cavalluccio è tornato a nuotare nel suo mare, la B, ripartendo dalla D grazie a imprenditori di casa dopo il fallimento dell’estate 2018.

Vinta subito la D, il salto in B è arrivato nella stagione 2023-24, dopo che nel dicembre 2021 la proprietà è passata in mano americana con i fratelli Aiello affiancati da diversi investitori. Dopo un primo anno di consolidamento in cadetteria chiuso con l’accesso ai playoff il sogno di tornare in serie A serpeggia nell’aria: si pensa, ma non si dice.

Dopo due giornate di campionato è in testa alla classifica con 4 punti al pari di nobili decadute che puntano a tornare in A come Venezia, Palermo e Monza. Il Cesena si coccola i suoi talenti: su tutti l’attaccante Cristian Shpendi e il portiere Jonathan Klinsmann, figlio di Jurgen, campione del mondo del ‘90 con la Germania.

Una città, Ravenna, tradizionalmente votata al volley, è tornata ad innamorarsi del calcio: più di duemila abbonati. Si pensa in grande, come nemmeno ai tempi di Corvetta e della serie B. Forte del successo ai playoff e della Coppa Italia di D, è stata roèescata in serie C, coronando un sogno. Un sogno che può solo crescere visto che ai vertici ci sono due gruppi con le spalle larghe: si dividono al 50% la proprietà il gruppo Cipriani che fa capo al rampollo della famiglia Gardini e il gruppo Maisto impegnato nel campo dell’intelligenza artificiale. Il presidente Ignazio Cipriani (figlio di Eleonora Gardini, primogenita di Raul) nelle pochissime uscite pubbliche ha già promesso la serie A e non per nulla si è affidato alla consulenza di un veterano del calcio italiano, ex ds del Milan e del Barcellona Ariedo Braida, nominato vicepresidente. Nelle prime tre giornate la squadra è già partita forte con due vittorie interne. Una sconfitta, nel derby col Forlì, l’altra vera sorpresa del calcio romagnolo. Numeri da record con il patron Gianfranco Cappelli (tornato tra i prof dopo otto anni di D) e mister Alessandro Miramari. Media punti più alta di tutti i campionati nazionali, 21 partite vinte su 22 nel momento clou dell’annata scorsa. Ora il Forlì ha anche strappato una vittoria su un campo difficilissimo come quello della Sambenedettese, davanti a diecimila spettatori. C’è entusiasmo e c’è gioventù allo stadio: la città del basket si riavvicina anche al calcio.

Peccato per Rimini, che vive un momento drammatico alla sua quarta stagione consecutiva in C: -11 al via per la penalizzazione dovuta al mancato pagamento degli stipendi. E si va verso nuove penalizzazioni.

Il Cesena sogna la A, il Ravenna la B, il Forlì non si pone limiti: nonostante i guai del Rimini, il calcio romagnolo è tornato ‘in fiore’.