La Romagna veglia le sue tartarughe. Esercito di volontari per salvarle

Riccione, 22 agosto 2025 – Si contano le ore sulle spiagge di Riccione e Punta Marina, a Ravenna. Partendo dalla zona nord di Riccione ogni ora potrebbe essere quella giusta in questo fine settimana per assistere alle piccole tartarughe che emergono dalla sabbia e si dirigono verso il mare. Per evitare che possano perdersi, il Comune ha cambiato l’illuminazione del lungomare rendendola soffusa. Così le piccole non dovrebbero perdere l’orientamento.

A Punta Marina dovranno attendere qualche giorno in più. Nella zona libera di spiaggia a fianco del bagno Susanna, la tartaruga è arrivata a deporre le uova il 28 giugno, quattro giorni dopo la Caretta Caretta che ha risalito la battigia a Riccione. "Stando alle nostre previsioni, fatte grazie a un costante monitoraggio delle temperature nel nido – ci spiega Luca Marisaldi di Tao, Turtles of the Adriatic organization che segue il nido assieme al centro ricerche Cestha – la schiusa dovrebbe avvenire verso la fine del mese".

Due nidi sulla costa emiliano romagnola, con duecento uova deposte, dopo quello di Milano Marittima un anno fa "non sono casi isolati", sottolineano i biologi di Fondazione cetacea che stanno vigilando sul nido riccionese. "Siamo davanti a un fenomeno che avrebbe potuto prendere dimensioni ben maggiori" ci spiega Alice Pari per la Fondazione.

Gli avvistamenti di tartarughe Caretta Caretta che risalgono nella notte la spiaggia per deporre le uova sono state molte più di due. "Purtroppo il disturbo ricevuto da parte delle persone, alcune delle quali si sono avvicinate per fare persino dei selfie con le tartarughe, le hanno infine costrette ad andarsene prima di deporre le uova. I casi documentati sono stati diversi, dalla zona del riminese a Gabicce". Al contrario, per i due nidi, ci sono state persone che hanno compreso l’importanza, contattando la Capitaneria di porto anche se in piena notte.

"Da quasi due mesi – riprende Marisaldi - stiamo facendo tanta sensibilizzazione nei confronti delle persone. Devo dire che c’è molto entusiasmo per quanto sta accadendo ed è importante che cittadini e turisti comprendano, perché in futuro potremmo assistere ad altre nidificazioni". In entrambi i casi i biologi si sono trovati davanti a un problema: monitorare il nido. Soprattutto a Riccione visto che la tartaruga ha pensato di deporre le uova in una zona di arenile tra due locali che alzano il volume della musica di giorno e di notte, e sono migliaia i giovani che vivono la spiaggia. "Siamo riusciti a vigilare 24 ore su 24 sul nido grazie ai tanti volontari che hanno risposto alla nostra chiamata - spiega Alice Pari -. Sono stati oltre 220". Tra questi anche Michela Kuan. E’ arrivata prima di Ferragosto da Bologna, decidendo che le vacanze le avrebbe trascorse vegliando sulle uova di tartaruga. Anche qui, sulla spiaggia della movida riccionese, sono stati davvero tanti i turisti incuriositi da quell’area recintata con all’interno una zona protetta da sacchi di sabbia, per evitare che le mareggiate potessero danneggiare il nido.

A Punta Marina, invece, le uova sono state spostate poche ore dopo che la tartaruga aveva lasciato la spiaggia, mettendole in una zona di arenile più sicura. "Erano state deposte vicino a riva dove era alto il rischio di mareggiate o acqua di risalita, condizioni che avrebbero compromesso il processo di incubazione – sottolinea Marisaldi -. Il luogo dove sono state spostate è invece ottimale". Poi è arrivato luglio con temperature inferiori allo scorso anno, cosa che potrebbe avere allungato il periodo di incubazione. Mentre in agosto anche la colonnina di mercurio è risalita a livelli ottimali facendo tornare il sorriso ai biologi. Ora si contano le ore e i giorni, sperando di vedere muovere la sabbia sopra i nidi.