La salina tesoro Unesco. Cervia lancia la sua sfida

La Salina di Cervia sarà candidata a Patrimonio mondiale dell’umanità Unesco. L’avvio delle procedure per ottenere il prestigioso riconoscimento è stato annunciato nel corso di un evento al Teatro comunale ‘Walter Chiari’ dedicato alle ‘Città del Sale’. Alla presenza del presidente della regione Stefano Bonaccini, del sindaco di Cervia Massimo Medri e del presidente del Parco della Salina Giuseppe Pomicetti, è stato dato l’annuncio pubblico alla cittadinanza. Le ragioni della candidatura hanno radici nel passato e progetti nel prossimo futuro.

"Le saline di Cervia risalgono a I° secolo avanti cristo, in base ai recenti e importanti scavi archeologici – spiega il presidente del Gruppo Civiltà Salinara Oscar Turroni. – Il sale si raccoglie almeno dal IX-X secolo, e quindi almeno da mille anni. Il sale è stato il potere della città di Cervia perché le ha permesso di avere una dotazione economica creando anche un forte legame con la Chiesa. È stata centrale nei rapporti con Ravenna e Venezia. Si arriva poi al 1959 quando le 150 salinette a raccolta multipla vengono trasformate in una salina unica a raccolta meccanica. Ma ancora oggi rimane un piccolo gioiello, la salina Camillone, che alla fine degli anni 80 è stata rimessa in attività a testimonianza di come si raccoglieva anticamente il sale".

La serata è stata anche l’occasione per presentare i progetti di riqualificazione che interessano la città del sale finanziati con fondi del Pnrr: dagli interventi per il Centro visite Saline e l’Idrovora di via Bova, dove verrà realizzato il ‘Museo delle acque’, al progetto della ciclabile ‘Anello del sale’, che permetterà di percorrere in bicicletta il tragitto attorno alla salina stessa. E non solo. Tra le opere presentate spicca il nuovo progetto di riqualificazione e implementazione del Musa, il Museo del sale, che diventerà un museo diffuso e verrà integrato e rivisto, inserendo anche i nuovi importanti ritrovamenti archeologici e creando uno spazio sempre più vicino ai bambini e alle famiglie. Inoltre, sono stati illustrati gli interventi necessari al ripristino della salina dopo la devastante alluvione dello scorso maggio, che richiedono investimenti del valore complessivo di oltre 6 milioni di euro per la riqualificazione delle aree ambientale e produttiva. Infine, il Parco archeologico che diventerà un vero e proprio polo visitabile con il supporto di guide autorizzate dopo i ritrovamenti e gli scavi avviati negli anni scorsi dal Comune di Cervia. "Sta prendendo forma il progetto che porterà Cervia a diventare un vero e proprio museo del sale a cielo aperto", ha spiegato il sindaco Medri.

Ilaria Bedeschi