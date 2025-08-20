La traversata speciale del Po di Antonella, 70 anni:: "Ho nuotato nel fiume che ospita le ceneri di mio marito"

Sam, un addio pesante

20 ago 2025
REDAZIONE EMILIA ROMAGNA
È stato un Ferragosto speciale per Antonella Manfredini, 70 anni, che ha coronato un sogno: attraversare a nuoto il Po da Riva di Suzzara a Cizzolo e ritorno.

La sua famiglia gestisce l’osteria Argento Vivo sulla sponda del fiume e proprio lì Antonella, appassionata di nuoto amatoriale, ha deciso di mettersi alla prova. Un gesto sportivo, sì, ma anche e soprattutto intimo: ricordare il marito Aldi, scomparso anni fa e le cui ceneri riposano nel Po.

"È stato come sentirlo di nuovo vicino" ha raccontato la donna dopo la traversata. Con costume e giubbino salvagente, seguita da un amico in canoa, ha affrontato correnti e fatica, completando la traversata in quaranta minuti. "Un’esperienza bellissima che ricorderò per sempre". In memoria anche di suo marito.

© Riproduzione riservata