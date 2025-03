L’aeroporto decolla, crescono i dividendi

Crescono gli utili dell’Aeroporto di Bologna e per i soci è arrivo un dividendo ancora più sostanzioso di quello deliberato lo scorso anno. Del resto, la performance dello scalo nel 2024, sia in termini traffico passeggeri che di performance economico-finanziarie, è stata molto positiva, come conferma il bilancio consolidato approvato ieri dal cda. L’anno scorso il Marconi ha superato i 10,7 milioni di passeggeri (+8,1%), chiudendo l’anno con 166,1 milioni di ricavi (+14,5% sul 2023). Il margine operativo lordo è aumentato del 25% e si attesta a 55,1 milioni contro i 44,1 dell’anno precedente. Boom dell’utile consolidato: 24,4 milioni di euro contro i 16,7 del 2023, con una crescita del 46,3%. Questo a fronte dei 42,6 milioni di investimenti realizzati nei dodici mesi e destinati all’ampliamento e miglioramento delle infrastrutture e alla sostenibilità ambientale, sostenuti dal flusso di cassa operativo. Forte di questi risultati, il board dello scalo proporrà all’assemblea il pagamento di un dividendo ordinario lordo di 0,471 per azione euro, contro i 0,264 euro dello scorso anno: nel complesso torneranno ai soci in forma di dividendo 17 milioni di euro. "Il 2024 segna per Aeroporto di Bologna un anno fondamentale nel processo di trasformazione e miglioramento del nostro scalo" sottolinea Nazareno Ventola, amministratore delegato e direttore Generale di AdB.