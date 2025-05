L’attesa verso il Gp di Formula Uno: "Trenta milioni per salvare Imola"

IMOLA (Bologna)Un investimento da 30 milioni di euro all’anno per ospitare un evento in grado di moltiplicare per dieci il proprio valore, generando un indotto stimato in 300 milioni per l’intero sistema Paese. È quello a cui Imola, città trattino tra l’Emilia e la Romagna, non vuole rinunciare. Un posto al sole, una vetrina mondiale accanto alle grandi capitali del Pianeta. Un appuntamento, quello con il Gran premio di Formula 1, che dà lavoro a tante aziende; anche del territorio. E che per un fine settimana, riempendo alberghi e ristoranti, triplica gli abitanti della città: da 70mila a oltre 200mila. E mette Imola sotto i riflettori, assieme a quel ‘made in Italy’ cui la gara è intitolata.

Presentata ieri all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari l’edizione 2025 della gara iridata che da venerdì 16 a domenica 18 maggio porterà Max Verstappen e soci (ci sono anche il bolognese Kimi Antonelli e il britannico Lewis Hamilton alla sua prima europea su una Rossa del Cavallino) in riva al Santerno. Qui il Gp, dopo i fasti iniziati all’alba degli anni Ottanta è tornato nel 2020. Si era in piena epoca Covid, servivano circuiti affidabili per rimpolpare un calendario scarno. E Imola si è fatta trovare pronta. Due edizioni a porte chiuse, poi il primo bagno di folla del 2022 e il doloroso rinvio dell’anno successivo causa alluvione. Infine, lo scorso anno, un trionfo con gli oltre 200mila spettatori di cui sopra.

Nel frattempo, da quel primo contratto siglato in piena pandemia con un esborso economico minimo, il mondo è cambiato. E l’interesse dei Paesi emergenti ha fatto lievitare i costi. Così, per ospitare anche in futuro una gara come quella del 16-18 maggio (molte scuole chiuse già dal venerdì, treni speciali organizzati per l’occasione e una marea di eventi collaterali che verranno svelati nei prossimi giorni), Imola dovrà accontentarsi (se andrà bene) di un sistema a rotazione con altri due o tre circuiti storici per assicurarsi la gara ogni 24 o 36 mesi. Il tutto con un esborso economico maggiore rispetto attuali 25 milioni a Gp, affrontati oggi da una cordata interamente pubblica formata da Aci, Governo (anche tramite Ice – Istituto commercio estero), Regione Emilia-Romagna e Con.Ami (Consorzio dei 23 Comuni del territorio), ma nella quale presto potrebbero entrare anche i privati alzando l’asticella a 30 milioni.

"La partita la dobbiamo vincere", ha ribadito ieri in riferimento al rinnovo il presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale, chiamando il Governo a una "grande alleanza in maniera coesa, anche rifuggendo ogni forma di scaricabarile". Le parole del capo del Dipartimento dello Sport presso la presidenza del Consiglio dei ministri, Flavio Siniscalchi, fanno ben sperare: "Il governo farà di tutto e di più nel voler davvero rafforzare sempre più questo gioco di squadra nell’ottica del raggiungimento di un obiettivo comune. È un’iniziativa che porta valore aggiunto a tutto il nostro Paese".

C’è il tema del dualismo con Monza, che prima del commissariamento di Aci ha strappato un contratto fino al 2031. "La competizione è con gli altri Paesi, qui c’è un grande gioco di squadra", assicura il sindaco Marco Panieri. "Il fatto che ci sia Monza non impedisce che possa esserci Imola – ribadisce il commissario straordinario di Aci, Tullio Del Sette –. Se si dice che c’è una lunga fila dietro che attende, si evidenzia che probabilmente le risorse finora spese non saranno sufficienti".