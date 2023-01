Le relazioni pericolose della giustizia

Valerio Baroncini

Un conto è la riforma del sistema carcerario, un conto è mettere in discussione il 41 bis e l’ergastolo ostativo (carcere duro e fine pena mai per determinati reati, pensiamo a mafie e terrorismo). Saremo antipatici, ma giuridicamente crediamo sia un errore sovrapporre i due temi. In questi giorni se ne è parlato molto in relazione ad Alfredo Cospito, l’anarchico in sciopero della fame proprio contro il 41 bis per cui ha firmato un appello anche la vicesindaca di Bologna Emily Clancy. E con lei molte altre personalità.

Cospito ha gambizzato un uomo e avrebbe attentato allo Stato piazzando due pacchi bomba. Inoltre dal carcere (ha condanne a 10 e 20 anni) continuava a comunicare con lettere incitanti ad azioni violente: per questo è scattato il 41 bis. Non è successo per caso e, se ci saranno evidenze diverse, la misura potrà essere revocata. Cospito è in sciopero della fame e gli va riconosciuto tutto il sostegno umano, medico e psicologico. Ma pensare di cancellare le leggi di Stato con un colpo di belletto e non con una battaglia legislativa (parte del Pd vorrebbe rivalutare il 41 bis per reati non di mafia) è incivile campagna elettorale.

La pena deve portare alla rieducazione, il carcere non deve e non può essere un pozzo nero e su questo abbiamo molto da fare ancora, sebbene ci siano tanti direttori di carceri e agenti che lavorano con professionalità e creatività. Ma proprio se la pena deve rieducare, non si vede alcun tipo di rieducazione o ravvedimento in Cospito e nelle sue azioni. Siamo sempre molto bravi ad ascoltare i criminali, è successo anche con i terroristi che hanno colpito in maniera barbara questo Paese per decenni. Spesso ci dimentichiamo però delle vittime, come se queste non avessero una voce o, peggio, non dovessero averla, se ci fosse qualcosa di cui vergognarsi nel rivendicare una giustizia che spesso non è giusta. E badiamo bene: chiedere giustizia non significa giustizialismo.