L’ESPERTO: INTERVISTA. Sauro Pari "Siamo alla colonizzazione dell’Alto Adriatico"

"Siamo davanti a una colonizzazione di nuovi spazi da parte delle tartarughe Caretta Caretta". Sauro, Pari presidente di Fondazione Cetacea, ne è convinto.

Pari, sempre più nidi sulle nostre coste, cosa dobbiamo aspettarci?

"Non sono casi sporadici. Le Caretta Caretta stanno cercando nuove zone e la causa siamo in fondo noi, per gli effetti prodotti dal cambiamento climatico. Le tartarughe stanno lasciando i siti usuali dove nidificavano, e risalgono l’Adriatico".

Da dove arrivano?

"Le tartarughe verdi nidificano sulle coste asiatiche e africane del Mediterraneo. Le Caretta Caretta si spingevano in aree più a nord come le coste turche e le isole greche. Oggi con il surriscaldamento delle acque le abitudini stanno cambiando ed anche la popolazione di Caretta Caretta si è modificata".

Cosa sta accadendo in mare?

"Il sesso delle tartarughe dipende dalla temperatura nel periodo di deposizione. Più è caldo maggiore sarà il numero di femmine. Ne parlavamo nelle conferenze già sette anni fa. Ora tutto si sta verificando e le tartarughe risalgono l’Adriatico trovando condizioni adatte alla riproduzione. Dopo avere trovato zone adatte sulle coste della Puglia, Calabria, risalendo per la Campania, il Lazio e la Toscana, oggi possiamo parlare di una colonizzazione dell’area del’Alto Adriatico".

Cosa devono aspettarsi i bagnini romagnoli?

"Un maggior numero di tartarughe che depongono uova in spiaggia, ma penso non sia un dramma recintare un’area di 4 metri quadrati per un paio di mesi in estate".