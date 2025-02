L’ira del sindaco di Ventasso: "La montagna non è un luna park"

"La montagna va rispettata". Il sindaco del comune di Ventasso Enrico Ferretti non ci sta e dopo i due interventi in pochi giorni del Soccorso Alpino dell’Emilia-Romagna – il primo sabato sul Monte Ventasso per due escursionisti dispersi, il secondo ieri sul Monte Cusna (comune di Villa Minozzo) per quattro persone travolte da una valanga – lancia un appello alla prudenza e alla consapevolezza di chi frequenta l’Appennino. "Il Soccorso Alpino e chi si adopera per prestare aiuto sono un valore aggiunto per il territorio, e noi dobbiamo tutelarli" sottolinea Ferretti, evidenziando il rischio a cui vanno incontro i soccorritori in ogni intervento. "In montagna non si sa mai cosa c’è sotto i piedi, soprattutto nella stagione invernale in cui le variabili sono tantissime. Bisogna conoscerla e, soprattutto, conoscere se stessi. Abbiamo tutti dei limiti, e questo va insegnato anche nelle scuole, per rendere davvero consapevoli le nuove generazioni". Secondo il sindaco, troppi escursionisti si avventurano senza aver consultato il meteo o i bollettini valanghe. "Basta poco per far partire una valanga. Ci sono degli strumenti adesso che ti aiutano molto a prevedere le condizioni metereologiche, basterebbe consultarli. Per questi giorni ad esempio era prevista nebbia, e posso garantire che è semplicissimo perdere l’orientamento in certe situazione". Inoltre, il primo cittadino sottolinea come l’attrezzatura, da sola, non basti: "Non è esperto chi ha il materiale più all’avanguardia, ma chi conosce davvero la montagna. Le guide alpine e i maestri di sci sono figure professionali da prendere ad esempio. E comunque: la montagna non è un luna park. le vette vanno rispettate". Ferretti si interroga anche sulla possibilità di far pagare gli interventi di soccorso, come avviene già in alcune regioni. "La mia è una provocazione, ma se già in altre Regioni hanno sollevato il problema degli interventi continui e la possibilità di farli pagare, un motivo ci sarà. Forse dovremmo imparare da loro. Non vogliamo escludere nessuno dalla montagna, anzi il nostro obbiettivo è attrarre più persone possibile, ma il rispetto in questi casi è fondamentale. I mezzi e gli interventi stessi, oltretutto, costano un sacco di soldi".

Elia Biavardi