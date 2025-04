L’oasi dell’Ortazzo-Ortazzino. Il paradiso selvaggio ora è pubblico

La vasta e super tutelata area naturalistica dell’Ortazzo, ai margini del litorale ravennate fra Lido di Classe e Lido di Dante, paradiso selvaggio per una composita fauna che va dai daini ai lupi, dal gatto selvatico alle volpi, dai tassi ai cinghiali e tanto altro, diventa di proprietà pubblica: l’amichevole accordo per la cessione dei 477 ettari è stato appena firmato fra la proprietà, ovvero la società Miura Re spa, del gruppo Cpa Real Estate Italy spa, e il Parco del Delta del Po, nell’ambito di una vertenza legale avviata un anno fa e che ora si va quindi ad estinguere.

Il costo dell’operazione, per l’ente pubblico, è di 516 mila euro. Il passaggio dell’area in mani pubbliche era da tempo auspicato dalle associazioni naturalistiche in considerazione di una più accurata gestione e di un più capillare controllo ambientale dato che, trattandosi di un’area che rientra nel Parco del Delta, già gode di una super tutela: nella zona A ad esempio è vietato l’accesso anche a persone a piedi o a cavallo, nella zona B è possibile muoversi a piedi solo lungo i sentieri.

Se la nascita del Parco del Delta ha permesso di raggiungere una assoluta protezione, è comunque da mezzo secolo che l’area gode di una tutela naturalistica particolare a cominciare dalla convenzione internazionale di Ramsar. E fu proprio grazie a quella convenzione che nel 1975 l’allora pretore di Ravenna Vincenzo Andreucci bloccò i lavori per la costruzione di un porto turistico e annesso villaggio per milioni di metri cubi di cemento avviati dalla proprietà, la società romana Immobiliare Lido di Classe, provvista di tanto di licenza edilizia rilasciata negli anni 60 dal comune di Ravenna nel pieno di una politica di cementificazione del litorale. A seguito del provvedimento del giudice, le successive giunte comunali intervennero per sottrarre l’area da eventuali ulteriori aggressioni. Tre anni fa l’Immobiliare Lido di Classe vendette l’area alla holding cui era collegata, la Cpa Real Estate Italy, per la somma di 580 mila euro. La decisione di vendere fu notificata all’Ente Parco perché potesse esercitare il diritto di prelazione, ma la mancanza di fondi impedì l’operazione. Una vicenda questa che suscitò la reazione critica delle opposizioni e delle associazioni ambientaliste ravennati che peraltro, ma senza fondamento, temevano interventi speculativi sull’area.

A quel punto il Parco in accordo con la Regione e il Comune notificò alla proprietà (nel frattempo diventata la Miura Re, sempre dello stesso gruppo) l’esercizio del diritto di riscatto asserendo di non essere stato messo in grado di esercitare il diritto di prelazione. A fronte della contestazione della Miura Re, il Parco un anno fa ha fatto ricorso al giudice civile di Ravenna: di qui l’avvio di trattative ora concluse con l’accordo salutato con soddisfazione da entrambe le parti. "Un risultato storico per la valorizzazione del patrimonio naturalistico regionale, uno dei siti a maggiore biodiversità del litorale" è il commento a caldo del presidente della Regione Michele de Pascale.