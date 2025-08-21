Sam, un addio pesante

Giuseppe Tassi
Sam, un addio pesante
Emilia Romagna
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Morto a 20 anniGrandineAllerta meteoMattia Zaccagni figliMaxi yachtFeste e sagre
Acquista il giornale
Emilia RomagnaL’omaggio a don Oreste Benzi nel centenario della nascita
21 ago 2025
REDAZIONE EMILIA ROMAGNA
WhatsAppXPrint
  1. Il Resto del Carlino
  2. Emilia Romagna
  3. L’omaggio a don Oreste Benzi nel centenario della nascita

L’omaggio a don Oreste Benzi nel centenario della nascita

A cento anni dalla nascita di don Oreste Benzi (nella foto), una tre giorni di eventi celebra il parroco...

A cento anni dalla nascita di don Oreste Benzi (nella foto), una tre giorni di eventi celebra il parroco...

A cento anni dalla nascita di don Oreste Benzi (nella foto), una tre giorni di eventi celebra il parroco...

A cento anni dalla nascita di don Oreste Benzi (nella foto), una tre giorni di eventi celebra il parroco fondatore della Comunità Papa Giovanni XXIII, protagonista del cattolicesimo sociale italiano. Dal 5 al 7 settembre, a Rimini, ‘Le Giornate di don Oreste’ ricordano la figura del ‘sacerdote dalla tonaca lisa’, nato nella vicina San Clemente nel 1925 e scomparso nel 2007, noto per il suo impegno contro la prostituzione e la droga, e per aver diffuso il modello delle case famiglia. L’evento è organizzato dal Comitato nazionale per le celebrazioni del centenario, la Fondazione Don Oreste Benzi, il Comune di

Rimini e la Diocesi di

Rimini. Il 5 settembre, alle 17, il cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della Cei, celebrerà una messa sul mare. A seguire un pic-nic solidale in cui ognuno porterà cibo per sé e per una persona in più. Il giorno dopo si terranno sei conferenze diffuse in tutto il centro città sul tema della società del gratuito, caro a don Benzi. Il pomeriggio sarà dedicato a un ritratto del sacerdote fatto da chi lo ha conosciuto e ha lavorato con lui. In serata spazio alla musica con il concerto del gruppo Asa Branca e dell’orchestra Eyos del liceo Einstein. Nel giorno del centenario, domenica, si terrà la messa nella Cattedrale.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata