L’omicidio Stefani. La mamma di Sofia: "Deve riavere dignità"

Udienza toccante ieri per la morte di Sofia Stefani, la ex vigilessa uccisa e per cui è imputato un altro vigile, che era poi il suo comandante, Giacomo Gualandi. Hanno preso la parola i genitori di Sofia. La madre, Angela Querzè ha detto che vuole restituire dignità a sua figlia e che quel colpo di pistola che le ha distrutto il viso, ha cancellato la sua identità, come voleva l’assassino". Ha testimoniato poi il sindaco di Anzola, Paolo Iovino, che ha detto: "L’omicidio ha inciso anche sulla campagna elettorale".