LUGO Preside sotto inchiesta: "Non segnalò risse e vandalismi"

La Procura di Ravenna ha notificato nei giorni scorsi un avviso di conclusione indagine a Electra Stamboulis, la dirigente del Polo Tecnico Professionale di Lugo, nel Ravennate, per l’ipotesi di reato di omessa denuncia. Sono diversi gli episodi contestati alla preside, al momento difesa dall’avvocato Paola Converti, nel documento a firma del Pm titolare del fascicolo Francesco Coco. Tutti però riconducibili a un unico comune denominatore: la dirigente, pur a fronte di episodi verificatisi tra le pareti scolastiche come imbrattamenti, danneggiamenti, vandalismi, qualche rissa (cioè reati perseguibili d’ufficio), non avrebbe fatto riferimento alle forze dell’ordine.

In totale il Commissariato di Lugo ha raccolto una trentina di testimonianze, perlopiù del corpo docente, su situazioni di questo tipo collocate tra il 2024 e il 2025. Figura pure l’episodio più noto: quello relativo al recente pestaggio di uno studente minorenne in cortile (prognosi di 25 giorni) filmato e condiviso in chat (la competenza sul fatto è però della Procura dei Minori di Bologna). In seguito all’accaduto, il padre del giovane aveva anche presentato querela per un particolare sul figlio che la preside aveva rivelato su un post di Facebook e per il quale lei ha di recente ricevuto avviso di garanzia per diffamazione per consentirle di individuare un avvocato. "Ho la massima fiducia nell’autorità giudiziaria – ha riferito l’indagata - e in questo contesto è opportuno che le mie osservazioni avvengano unicamente nelle sedi istituzionali competenti".

a.col.