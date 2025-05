"Ma se salta tutto chiedo i danni a Governo e Autostrade"

Matteo Lepore, sindaco di Bologna, ha capito da un pezzo che per il suo Passante tira brutta aria. E ora minaccia: "Se il Passante di Bologna non si farà chiederò i danni al ministero e ad Autostrade". Lo ha detto incontrando i residenti di Borgo-Reno. Oltre ai cantieri del tram, la zona vive anche i problemi legati proprio all’asse tangenziale-autostrada, che attraversa Borgo Panigale in sopraelevata. Non a caso, durante il Consiglio di Quartiere, qualche cittadino invoca la messa in sicurezza del terzo tronco dell’autostrada.

"Ho scritto una lettera a ministero e Autostrade un mese fa- ha detto il sindaco- proprio sulla sicurezza del terzo tronco. Stiamo aspettando da tre anni il via libera al Passante. Il progetto è stato approvato in Conferenza dei Servizi, è partito il lotto zero, sono stati fatti alcuni espropri e le ruspe sono accatastate nei cantieri, ma Governo e Autostrade non vogliono fare il Passante. Non si può andare avanti così. Quelli sono tre miliardi di euro dei bolognesi. Sono previsti anche interventi su tre viadotti considerati non sicuri. Se il Passante salta non solo chiederò i danni a ministero e Autostrade, ma chiederò anche il Governo si prenda la responsabilità di tutti gli incidenti che accadono in quel tratto. Qui si scherza con la vita dei cittadini".