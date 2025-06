MACERATA Capriolo decapitato vicino casa di un anti-caccia

La carcassa di una giovane capriola, con la testa mozzata, è stata fatta ritrovare vicino all’abitazione di Danilo Baldini, delegato regionale della Lac (Lega per l’abolizione della caccia) nelle Marche, tra Cerreto d’Esi e Matelica. L’associazione denuncia un "orribile atto di intimidazione", escludendo da subito l’ipotesi di un incidente legato alle falciature di fieno, frequenti in questo periodo, che talvolta causano la morte involontaria dei cuccioli nascosti nell’erba alta. In questo caso, però, la zona non era stata falciata di recente e la capriola era morta da poche ore, ancora sanguinante e senza ferite sul corpo, a parte la testa mozzata.

Un veterinario del Cras Marche ha confermato che la decapitazione è stata opera dell’uomo. Per la Lac resta quindi solo l’ipotesi di una minaccia rivolta a Baldini, impegnato da oltre 45 anni nella tutela degli animali e contro il bracconaggio. "In un primo momento ho pensato a un tragico incidente – ha spiegato Baldini – legato alle falciature, ma l’ipotesi è stata subito scartata: la capriola era stata uccisa da poco, e le falciature nei terreni vicini erano avvenute molti giorni prima. Improbabile anche che un predatore abbia rimosso solo la testa o che sia stata prelevata come trofeo, essendo una femmina priva di corna".

La Lac sporgerà denuncia ai Carabinieri Forestali. Sono in corso accertamenti e l’analisi delle foto-trappole installate nella zona, che potrebbero aver ripreso chi ha compiuto il gesto, definito dall’associazione "un orrendo rituale in stile mafioso".