Maggio, il mese maledetto. Due giorni di nubifragi e paura. Piazza rifatta e di nuovo allagata

Maggio maledetto: piogge torrenziali, violenti nubifragi localizzati, che in alcuni casi hanno scaricato su un territorio già fragile e provato l’acqua che normalmente cade in un paio di mesi. In Emilia-Romagna è tornata la paura a un anno dalla distruzione dell’alluvione: sott’acqua Valsamoggia nel Bolognese e alcuni comuni della provincia di Modena, ma esondazioni e allagamenti ci sono stati anche nel Parmense, nel Piacentino e nel Cesenate. A Monteveglio (Valsamoggia, Bologna), luogo simbolo dell’alluvione dell’anno scorso, la piazza era stata completamente ristrutturata dopo i danni del maggio 2023. E’ stata di nuovo allagata.

Centinaia di famiglie sono rimaste per alcune ore senz’acqua potabile. "Abbiamo danni per diversi milioni – spiega il sindaco Daniele Ruscigno. Almeno non ci sono stati feriti e le abitazioni private danneggiate sono state solo un paio". In tutta l’Emilia-Romagna in meno di 24 ore sono stati oltre 400 gli interventi dei vigili del fuoco, chiamati per i danni prodotti dall’acqua, per i prosciugamenti di garage, cantine e sottopassi e per alberi pericolanti. A Vignola, nel Modenese, gli agricoltori temono per la raccolta delle ciliegie, appena iniziata, mentre a Savignano sul Panaro è stata una notte di paura, con l’ordine del sindaco di recarsi ai piani alti delle case. "Una bomba tremenda", l’ha definita il primo cittadino Enrico Tagliavini. Le piogge torrenziali hanno trasformato le strade in ruscelli, diverse frane hanno per qualche ora impedito gli accessi ad alcune abitazioni.

Allerta gialla anche per oggi, arancione nel Ferrarese per la piena del Po che defluisce nel Delta, mentre una nuova ondata di piena si sta formando nel Reggiano.