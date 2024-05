Malori sospetti al 118. Ex coordinatore finisce ai domiciliari. Ma lui: "Io non c’entro"

di Federica Orlandi

BOLOGNA

Il panico nella ’sua’ centrale operativa era tale che alcuni elicotteristi non perdevano più di vista le proprie funi di sicurezza per terrore che qualcuno potesse manometterle. Per Tribunale del Riesame e Procura è chiaro: Claudio Tacconi, 44 anni e fino a pochi mesi fa (fu trasferito dopo l’inchiesta) coordinatore infermieristico della centrale operativa Emilia Est del 118, con sede all’ospedale Maggiore di Bologna, ha avvelenato dieci colleghi tra marzo 2020 e novembre 2023 ’correggendo’ con l’Entumin, un antipsicotico, i loro caffè, bibite, e persino i tortelloni della cena e le brioches portate per un compleanno. Causando in loro stordimento, sonnolenza, difficoltà a parlare. Tra le vittime ci sono pure elicotteristi pronti per il servizio. E siccome "non si conoscono esattamente le motivazioni che l’hanno spinto ad avvelenare, sebbene in modo non letale, tanti colleghi – scrivono i giudici del Riesame Mazzino Barbensi e Gianluca Petragnani Gelosi – la sua pericolosità sociale non può essere confinata agli episodi finora consumati", né il fatto che sia stato trasferito in un altro reparto è un deterrente sufficiente. Perciò lunedì sera l’infermiere è finito ai domiciliari, arrestato dai carabinieri di Polizia giudiziaria e Nas. È accusato di atti persecutori e lesioni personali, aggravati.

Il clima di tensione nella centrale, ricostruiscono le indagini, era palpabile. Gli operatori parlano di ansia e timore, di diffidenza reciproca. La vicenda dei malori sospetti al 118, raccontata per la prima volta dal Carlino lo scorso ottobre, fa dunque un passo in più. Tacconi, unico indagato, è finito ai domiciliari dopo che il gip aveva rigettato la misura, ritenendo non sussistente lo stalking perché le condotte contestate, ossia gli avvelenamenti, non erano contro la stessa persona, ma a dieci diverse. Anzi, 11: lo stesso Tacconi in due casi, proprio quando l’Ausl aveva avviato gli accertamenti e presentato l’esposto in Procura, si era sentito male dopo aver bevuto una tisana portata da casa e una bibita. Nel filtro della tisana fu individuata una benzodiazepina. Un bluff, per gli inquirenti. Così come la rapina che l’indagato denunciò il 6 novembre, un’aggressione mentre faceva jogging in un bosco. "La superficialità dei tagli sulle braccia e il fatto che fossero lineari porta a dubitare fossero frutto di un’aggressione", dice la Pg. Per giunta, il bottino fu trovato 50 metri più in là. Probabilmente sarà dunque contestata pure la simulazione di reato. Mirata ad "allontanare da sé i sospetti", dicono i giudici. Stesso discorso per le due lettere minatorie giunte all’ex compagna (e collega) dell’indagato e al direttore nominato dopo il suo trasferimento, scritte a mano con la stessa grafia e tali da far intendere che dietro agli avvelenamenti ci fosse una ritorsione contro di lui. L’indagato, notato da una collega con due fiale di Entumin nel marsupio (l’ospedale ne rilevò la sparizione), ad agosto, spiegò di usarle per sedare il cane, che abbaiava troppo. Animale che non aveva più.

Tacconi in camera di consiglio ha dichiarato di essere assolutamente estraneo ai fatti, respingendo ogni addebito. "Chiariremo la posizione del mio assistito, che non ha commesso quanto contestato", così il suo avvocato Carla Garrasi. Il direttore dell’Ausl, Paolo Bordon: "Se come immagino ci sarà un rinvio a giudizio, valuteremo di costituirci parte civile anche per il danno d’immagine. Ora guardiamo al futuro, l’importante è fare chiarezza sull’accaduto. Gli avvelenamenti ci sono stati, i giudici ci diranno se è lui l’autore". E il direttore del Dipartimento dell’emergenza, Giovanni Gordini: "Era un professionista di valore, sul piano operativo. La priorità è la serenità dei dipendenti".