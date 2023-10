Maltempo, scatta l’allerta rossa in Emilia Romagna: ecco dove

Bologna, 27 ottobre 2023 – Maltempo, piene dei fiumi, frane e vento: scatta l'allerta rossa in Emilia Romagna. Le condizioni peggiori sono previste nella pianura reggiana. Attenzione alta fino alle 18. Nel mirino anche costa e pianura ferrarese. Le intense precipitazioni, sul crinale appenninico centro-occidentale della regione, iniziate nella notte scorsa, hanno generato rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici su Parma, Enza, Secchia e Panaro. Per la verità la piena dell’Enza è già rientrata, ma a Brescello si segnalano pericolosi ammassi di detriti.

Da domani l'allerta è più moderata, da bollino giallo: sono inoltre sono previsti venti di burrasca moderata (62-74 Km/h) da sud-ovest con raffiche di intensità superiore, su settore orientale e appenninico occidentale. Vento anche nella giornata di anche sulla fascia appenninica occidentale. "Nelle zone montane centro occidentali - si legge nell’allerta meteo diramata dalla protezione civile - non si escludono occasionali fenomeni franosi sui versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche particolarmente fragili, a seguito delle precipitazioni dei giorni precedenti. In relazione alle condizioni di innalzamento del livello del mare previste per la mattina, non concomitanti con moto ondoso, non si escludono localizzati fenomeni di inondazione marina".

"Durante la notte - spiega Roberto Nanni, tecnico meteorologo Ampro - ci ha raggiunto la perturbazione n. 8 del mese. Si tratta di un sistema frontale di origine atlantica, l'ennesimo in successione che chiude un periodo meteorologico molto movimentato e affollato di perturbazioni. In effetti non c'è da meravigliarsi più di tanto se dopo due mesi di siccità, anteposta fino al 15 ottobre, piogge diffuse e rovesci di una certa intensità hanno determinato piene dei fiumi, frane e allagamenti soprattutto sui versante appenninici centro-occidentali della nostra regione, dove in meno di 10 giorni si sono riversate le precipitazioni di quasi mezzo anno". "Ora anche questo sistema nuvoloso accompagnato da un intenso flusso di correnti occidentali sarà destinato a lasciarci velocemente - prosegue Nanni -, favorendo una breve pausa dal maltempo che però durerà almeno fino al fine settimana. Ci attende quindi un parziale e temporaneo miglioramento in un contesto di variabilità. Delle ampie schiarite potranno fare a braccetto con locali addensamenti lungo i rilievi, dove, durante le ore pomeridiane e serali, potranno dar luogo a isolati piovaschi. I venti continueranno a soffiare prevalentemente da moderati a forti sud-occidentali soprattutto nelle aree appenniniche e in Romagna, contribuendo a mantenere un clima ancora mite per il periodo. Le temperature di fatto sono previste oltre la norma, specie lungo i litorali, con valori massimi vicini a 25 gradi se non localmente superiori".