Marche, in un anno più 15mila occupati

Sono 15.524 gli occupati marchigiani in più alla fine di marzo 2025 sul primo trimestre dell’anno scorso. L’incremento riguarda quasi solo gli uomini (+15.016) e marginalmente le donne (+508). In calo disoccupati (-4.024) e quanti non cercano lavoro (-8.174). Lo evidenzia l’indagine Excelsior Unioncamere resa nota dai centri studi di Cna e Confartigianato. La crescita è trainata dai servizi (+18.556 occupati), tiene la manifattura (+1.392), giù costruzioni (-1.142) e agricoltura (-3.280). Crescono i dipendenti (+16.259) e calano gli indipendenti (-734). Tra giugno e agosto, le imprese prevedono di assumere 40.030 lavoratori, 2.140 in più dello stesso trimestre 2024. A giugno le entrate previste sono 18.750 (1.270 in più del 2024). Di queste, il 53% riguarda addetti in professioni commerciali e servizi, il 22,8% operai specializzati, il 15,1% professioni non qualificate, il 9% dirigenti e tecnici. "Le aziende non riescono a trovare il 48% dei lavoratori, specie tecnici e operai specializzati", rilevano i presidenti di Confartigianato, Moira Amaranti, e di Cna, Paolo Silenzi, che per ridurre il divario tra domanda e offerta di lavoro auspicano "politiche formative mirate e una valorizzazione degli Its (Istituti tecnici superiori)".