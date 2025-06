Marchigiani più anziani e popolazione in calo. La fotografia emerge dall’Osservatorio sull’economia dei Comuni, presentato dalla Federazione Bcc con Cna e Confartigianato (in foto, la presidente Moira Amaranti).

I marchigiani residenti nel 2024 sono 1.482.746, 37.575 meno del 2019. I Comuni con popolazione in calo sono 149. Gli over 60 sono 498.120, in crescita di 20.692 unità, il 33,6% dei residenti. Gli under 30 sono 402.008, in calo di 22.441 unità, il 27,1%.

Sul fronte dei prestiti nel 2024 si è registrata una flessione del 9,2%. Gli sportelli bancari sono 610, 22 in meno. I Comuni senza sportelli sono saliti a 79.

Sono 130.440 le imprese delle Marche: oltre il 99,4% sono micro o piccole e gli addetti rappresentano il 74,1% del totale. In dieci anni sono 57.515 i nuovi occupati, che hanno portato il totale dei lavoratori a 510.601.

Nel terziario le imprese sono 10.577 in più con una crescita di 53.785 addetti. Il commercio ha perso 7.225 imprese e 3.475 addetti. Nel manifatturiero le imprese sono diminuite in dieci anni di 3.932 unità, mentre gli addetti sono stati 5.493 in più.

Tra i settori manifatturieri, la crisi ha colpito soprattutto il calzaturiero, che in dieci anni ha perso 1.292 imprese e 6.811 addetti.