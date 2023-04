Marley, il pastore tedesco cieco star dei social è cittadino onorario di Marina di Ravenna

Ravenna, 30 aprile 2023 – Nel suo piccolo, il pastore tedesco Marley è già una celebrità a Marina di Ravenna, il lido più vicino all’ex capitale bizantina in Romagna, dove la gente è abituata a incontrarlo nei pressi del porticciolo turistico di Marinara, perché è lì che i suoi padroni hanno un’imbarcazione ormeggiata. A vederlo mentre gira scodinzolando, indossando spesso simpatici occhiali da sole, o mentre gioca a palla, non si direbbe proprio che è cieco dalla nascita.

Marley, il cane cieco che è diventato cittadino onorario di Marina di Ravenna

Ama farsi accarezzare e coccolare e fa festa a chi gli dimostra affetto. La sua menomazione non gli ha portato via la forza e la voglia di vivere in modo gioioso e pieno. E, potenza, dei social, la sua fama ormai ha superato tutti i confini. Il suo profilo Facebook Marley Supercane ha superato 120mila follower. Semplice quanto accattivante la descrizione. "Ciao, sono Marley, un pastorino abbandonato al canile perché diventato cieco. Ora ho una vita a colori".

La vita di Marley

La sua vita merita di essere raccontata. Come la sorella Asia, Marley è diventato presto cieco a causa di una malformazione congenita denominata microftalmia. Ha vissuto a lungo in un canile di Valenzano, in provincia di Bari, dove ha seriamente rischiato di essere abbattuto.

Nessuno volevo adottarlo. A salvarlo e a cambiargli la vita sono stati Carlotta Nelli e Marco Chimenti, una coppia di Santa Maria al Monte, in provincia di Pisa: lo hanno adottato cinque anni fa, nel 2018. Avevano perso da poco il proprio cane Klaus e quando lo hanno visto, sono rimasti subito colpiti dal suo musetto vispo, ma tenero e indifeso. Così, si sono fatti forza a vicenda, con amore e senso di solidarietà. La loro storia è di quelle che meritano di essere raccontate.

La pagina Facebook

Da qui, l’esigenza di aprire una pagina Facebook per sensibilizzare le persone all’adozione, in particolare nei confronti degli animali meno fortunati. E ora, la comunità che da anni si è stretta attorno a Marley, Carlotta e Marco, ha deciso di fare un altro passo in avanti, un gesto simbolico.

Marley cittadino onorario

Oggi, domenica 30 aprile, Marley è diventato ufficialmente cittadino onorario di Marina di Ravenna. La cerimonia, promossa dalla Pro Loco, si è svolta alle 18 in piazza Dora Markus, alla presenza dell’assessore all’ambiente Igor Gallonetto. Il riconoscimento è stato messo a disposizione da una cittadina particolarmente sensibile, che preferisce restare anonima, per diffondere la bellezza di questa storia a lieto fine.

L’evento, oltre che per salutare Marley, sarà anche l’occasione per raccogliere fondi per i cani disabili. Non è la prima volta che il simpatico pastore tedesco riceve un riconoscimento. Era già successo l’estate scorsa a San Rocco di Camogli, dove si è aggiudicato ben due trofei durante la 61esima edizione del "Premio internazionale fedeltà del cane".