Maxi evasione fiscale di azienda di trasporti

In alcuni anni tra il 2017 e il 2023, un’azienda individuale del settore dei trasporti su strada nel Maceratese non aveva presentato le dichiarazioni per imposte dirette e Iva con un’evasione fiscale di circa 3,4 milioni di euro. Lo ha scoperto la Finanza di Civitanova

Marche che ha deferito il titolare della ditta alla Procura di Macerata per le ipotesi di reato di omessa dichiarazione, dichiarazione infedele e occultamento di scritture contabili obbligatorie.

Sono stati sequestrati automezzi, una frazione di immobile per circa 35mila euro intestati al titolare della ditta e disponibilità su rapporti finanziari alla stessa riconducibili.